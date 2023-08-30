Haber Tarihi: 30 Ağustos 2023 11:26 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 11:26

İstanbul Valiliği alkol yasağı kararı 2023: İçki yasağı başladı mı?

İstanbul Valiliği alkol yasağı kararı.... İstanbul Valiliği tarafından ilan edilen karar ile vatandaşların halka açık alanlarda, park, piknik yeri ve plaj gibi yerlerde alkollü içki tüketmeleri yasaklandı. Geçtiğimiz ay alkol yasağını gündeme getiren Alanya Belediye Başkan Adayı Şahin, "Sosyal alanlarda alkole izin vermeyeceğiz" demişti. Peki, İçki yasağı başladı mı?

İstanbul Valiliği alkol yasağı kararı 2023: İçki yasağı başladı mı?
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İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu duyurdu. Açıklanan karar sonrası halka açık alanlarda alkol tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak. Alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak.
İSTANBUL VALİLİĞİ ALKOL YASAĞI KARARI

İstanbul Valiliği, açıkladığı son karar ile halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki içmenin yasak olduğunu açıkladı.

Haber3'te yer alan bilgilere göre; Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkoş satışı ve tüketilmesinin önlenmesi,

Bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması,

Hususlarında konunun sıralı/sorumlu amirler ve yerel yönetimlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu ilanen tebliğ olunur.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.


İstanbul Valisi Davut Gül"

617 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

Açıklanan karar sonrası halka açık alanlarda alkol tüketenlere 617 lira para cezası uygulanacak. Alkol kullanan kişinin sarhoş olması halinde, kişinin sarhoşluğu geçene kadar kontrol altında tutulacak.

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