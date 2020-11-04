İstanbul, United'a kabus olmaya devam ediyor

Manchester United İstanbul'da çıktığı son 3 karşılaşmada yenilgi alarak kabus yaşamaya devam ediyor.

Abone Ol
İstanbul, United'a kabus olmaya devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2020 23:29
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, İstanbul'a son 3. kez gelen Manchester United'a geçit vermeyen 3. takımımız oldu.

2012 yılında Galatasaray'ın sahasında 1-0 mağlup ettiği İngiliz ekibi 2016 yılında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmek için Kadıköy'e çıkmıştı. Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde Sow ve Lens'in golleriyle United'ı eli boş göndermişti.

İstanbul'da son 3 maçında 3 yenilgi alan Manchester United için Türkiye deplasmanı kabul olmaya devam ediyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için