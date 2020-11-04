İstanbul, United'a kabus olmaya devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, İstanbul'a son 3. kez gelen Manchester United'a geçit vermeyen 3. takımımız oldu.



2012 yılında Galatasaray'ın sahasında 1-0 mağlup ettiği İngiliz ekibi 2016 yılında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmek için Kadıköy'e çıkmıştı. Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde Sow ve Lens'in golleriyle United'ı eli boş göndermişti.



İstanbul'da son 3 maçında 3 yenilgi alan Manchester United için Türkiye deplasmanı kabul olmaya devam ediyor.



