İstanbul'un 'sefiri' Fenerbahçe

Avrupa kupalarında yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe yüzünü yeniden Süper Lig'e çevirdi. Beşiktaş deplasmanından geçtiğimiz hafta beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu kez bir diğer İstanbul ekibi Fatih Karagümrük karşısında.



Bu sezon ligde evindeki maçlarda rakiplerini sürklase eden Sarı-lacivertliler, 4 maçta toplam 14 kez ağları sarsarken tüm maçlarında en az iki gol buldu. 1998-99 ve 1964-65 sezonlarındaki 15'er gollü iç saha (İlk 4 maç) başlangıcının ardından en iyi dönemini yaşayan sarı-lacivertliler ayrıca İstanbul takımlarına karşı da ligde büyük bir üstünlüğe sahip.



SON YENİLGİSİNİ 8 AY ÖNCE ALDI



Aynı şehri paylaştığı takımlara karşı son 7 maçta yenilmeyen Fenerbahçe, 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. En uzun serisini Kasım 2014 ile Eylül 2015 arasındaki 8 yenilgisiz maç ile başaran Kanarya rekorunu egale etmek için bugün sahada olacak. Fenerbahçe, İstanbul ekiplerine karşı son mağlubiyetini 5 Şubat 2022'de Başakşehir'e karşı 1-0'lık skorla almıştı.





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