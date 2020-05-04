İstanbul Ümraniye corona haritası - 4 Mayıs 2020

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka yayılım ve yoğunluk haritalarını yayınladı. İşte şehir şehir corona vaka dağılım haritası

04 Mayıs 2020 11:51
İstanbul Ümraniye corona haritası - 4 Mayıs 2020
Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte koronavirüs vaka yoğunluk haritası...

ÜMRANİYE

 


BAŞAKŞEHİR



ESENYURT, AVCILAR, BÜYÜKÇEKMECE, BEYLİKDÜZÜ



SANCAKTEPE, SULTANBEYLİ



ZEYTİNBURNU



BEYOĞLU



SULTANGAZİ



FATİH



KÜÇÜKÇEKMECE

 


BEŞİKTAŞ



ŞİŞLİ VE ÇEVRESİ

 


BAKIRKÖY



BAĞCILAR, GÜNGÖREN, BAHÇELİEVLER, ESENLER



İSTANBUL, EYÜP VE ÇEVRESİ

EMİNÖNÜ, KARAKÖY

 

ARNAVUTKÖY

 

ÜSKÜDAR

 

PENDİK

 

ATAŞEHİR

 

GAZİANTEP

 

İZMİR

 

ANKARA

 

GÖLCÜK

 

ADANA

 

TRABZON

 

RİZE

 

BURSA

 

KONYA

 

SAMSUN

 

ŞANLIURFA

 

SAKARYA, ADAPAZARI

 

İZMİT

 

GEBZE

 
 

SİVAS

 

KAYSERİ

 

ANKARA SİNCAN

 

 

ESKİŞEHİR

 

VAN

 

DİYARBAKIR

 

DENİZLİ

 

KADIKÖY, GÖZTEPE

 

ERZURUM

 


KONYA



MALATYA

 




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