İstanbul Sultangazi Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklaması!

İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.



Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir.



Sultangazi'de Okullar Tatil Mi?



İstanbul'da yaşanan kötü hava şartları nedeniyle Sultangazi'de okullar tatil edildi. İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Sultangazi, Arnavutköy, Beykoz, Avcılar ve Esenyurt'ta eğitim ve öğretime ara verildi



İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil?



İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre:



✅ Beykoz'da okullar tatil!

✅ Arnavutköy'de okullar tatil!

✅ Avcılar'da okullar tatil!

✅ Esenyurt'ta okullar tatil!



Öğrenciler ve veliler için Sultangazi'de okullar tatil mi? sorusunun yanıtı evet. Sultangazi'de eğitime ara verildi!

















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