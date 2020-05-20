İstanbul seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

İçişleri Bakanlığı,

81 ilin valiliğine,

15 ile yönelik seyahat kısıtlaması

nın uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.

Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında, 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.





SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.

Kısıtlamaya yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu sürede de geçerli olacak. Alınan karara uymayanlara idari para cezası verilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise adli işlem yapılacak.

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Tedavi ihtiyacı nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler,

Birinci dereceden yakını vefat edenler ya da ağır hastalığı olanlar,

Son 15 gün içerisinde geldiği yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar

Askerlik terhisi olanlar ya da yurt dışı dönüşü karantina süresini dolduranlar

Şu an Bulunduğu/Kaldığı Adres:

Gideceği Yerdeki Adresi:

Gideceği Yerdeki Hane Halkından En Az Birinin T.C. Kimlik Numarası, Adı Soyadı, Cep Telefonu:

Beraberindeki Yakınlarının (Eş, Çocuk, Anne, Baba, Kardeş) T.C. Kimlik Numarası ve İsimleri:

Başvuru Sebepleri:

Tedavi İhtiyaçları Nedeniyle Başvuru, Birinci Derece Yakınları Vefat Eden / Ağır Hastalığı Olanlar İçin Başvuru, Kalacak Yeri Bulunmayanlar İçin Başvuru, Diğer Sebeple Başvuru