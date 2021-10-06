İstanbul rekora doyacak

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si için artık sayılı günler kaldı. Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 şeklinde resmi ismiyle takdim edilen dev etkinliğin organizatörü olan Intercity'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, büyük heyecan öncesinde Milliyet'e açıklamalarda bulundu.



Uzun bir aranın ardından Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ilk yarışın pandemi koşulları nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildiğinin altını çizen Intercity Başkanı, bu sene ise seyirci açısından bambaşka bir manzara olacağını söyledi. Ancak kendisine göre tek farklılık bu olmayacak ve bizler daha hızlı bir yarışa tanıklık edeceğiz.



Ak "Lewis Hamilton geçen sene eğer burdaki yarışı kazanırsa dünya şampiyonluğunu erken ilan edecekti. O yüzden onun için çok önemli bir yarıştı. Yağıştan dolayı ilk iki gün arabayı istediği gibi kullanamayınca çok kızdı. Sonra öğrendi nasıl kullanacağını, pazar günü birinci oldu ve sezonun bitimine daha kaç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 10 dakika ağladı kupayı almadan önce. Sonrasında haftalar boyunca verdiği tüm röportajlarda 'Türkiye yarışı hayatımdaki en önemli yarış' diye aylarca hep söyledi" dedi.



Vural Ak şöyle devam etti: "Bu sene daha farklı olacak, hızlı gidecekler. Çok daha hızlı bir yarış olacak. Yağmur olmazsa, tur saniyesinde tur rekorunu kıracaklarına eminim. Herhalde 7-8 saniye aşağı çekecekler. 2012'de yarış olmuştu burada en son, geçen seneye kadar. O tarihten bu yana hem biz asfaltı iyi yaptığımız için, hem de arabalar hızlandığı için pist rekorları kırılacaktır. Pazar gününe yönelik 20-22 derecelik bir sıcaklık ile bir açıp bir kapayan bir havanın olacağına yönelik hava tahminleri var."



'Dış tribünler yenilendi'



Ali Vural Ak Intercity Istanbul Park'ta gerçekleştirilen açılışlarla ilgili de bilgi verdi. Ali Vural Ak "Bütün dış tribünleri sıfırladık, aylardır çalışıyoruz. Beton tribün hariç bütün tribünler yenilendi. Sağlamdı ama sonuçta 80 bin kişi oturacak" diyerek detayları aktardı.



Yurt dışından 35 bin seyirci



100 bin seyircinin olacağı hesaplanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde bu sayının üçte birinin yurt dışından geleceği ortaya çıktı. Ali Vural Ak "35 bin kadar yurt dışından Formula 1 seyircisi gelecek. Toplam seyircinin üçte biri kadarı yabancı seyirci olacak. İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması nedeniyle İngiltere'den de çok gelen olacak. 150 milyon dolar turizm geliri bırakılacak. Formula 1'in İstanbul'a, Türkiye ekonomisine bir haftalık getirisi olacak bu. Ve bundan daha önemlisi bir de televizyon yayını aracılığıyla dünyada 2 milyar kişiye İstanbul'u göstermiş, tanıtımını yapmış olacağız. Bu sene neşeli, huzurlu, ağız tadıyla İstanbul'u ve Türkiye'yi güzel tanıtan bir organizasyon olacak" diye konuştu.



Sondan başlayabilir



Formula 1'de 7 şampiyonluğu bulunan Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayabilir. Bu sezon aracında üç kez güç ünitesini değiştiren Hamilton, bu durumun tekrarlaması halinde geçen sene ilk sırada tamamladığı İstanbul'daki yarışa bu sezon son sıradan başlama cezası alacak.



Mercedes'in direktörü Toto Wolff, İstanbul'daki yarışta Hamilton'ın aracında güç ünitesinin değiştirilebileceği yönündeki iddialara ilişkin, "Bunu yapabiliriz, ama bu konuda son kararı henüz vermedik. Araçta titreme gibi diğer sorunlarla baş edebilirsiniz ama dayanıklılık, en önemli konudur. Yarışı ikinci veya üçüncü sırada tamamlayabiliriz, bunda sorun yok çünkü Formula 1 uzun bir maraton" dedi.



Sekizinci virajı dönen alacak!



Dünyanın en hızlı 20 pilotunun kıyasıya mücadele edeceği organizasyonda yarışı kazanacak olan pilota verilmek üzere özel bir kupa tasarlandı. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, tüm pilotların bu pistte en çok zorlandıkları meşhur 8. virajdan ilham alıyor. Sekizinci viraja atıfta bulunarak "Magic 8" temasının işlendiği kupa, Türk kültüründen esintiler taşıyor, üzerinde ay-yıldız figürleri bulunuyor.



Hazırlıklar tam gaz sürüyor



İstanbul'da antrenman turları, sıralama turları ve ana yarış olarak üç güne yayılacak Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için yarışlara ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park'ta yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Asfalt ve civarında son incelemeler yapılırken, pist etrafında ise görevliler işaret levhaları ve uyarı tabelalarını kontrol ediyor.



Yenilenen tribünlerde de artık son incelemelerin yapıldığı alanda paddock olarak bilinen, araçların garajlarının bulunduğu, takımların malzemelerini ve ofislerini konumlandırdıkları alanda da büyük bir hareketlilik yaşanmakta. Tırlarla gelen malzemeler takımların garajlarına yerleştirilmeye başlanırken, takım çalışanları da ambalajları açarak teknik ekipmanların bakımlarını ve montajlarını yapıyor.



