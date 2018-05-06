İstanbul Open'da Taro Daniel şampiyon!

TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Tunuslu2-0 mağlup eden Japon, şampiyonluğa ulaştı.Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 78 numarası Jaziri ile Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) klasmanında 114. basamakta yer alan Daniel karşı karşıya geldi.Müsabakada ilk set büyük çekişmeye sahne oldu. Japon tenisçi Daniel, "tie-break"e giden seti 7-6 kazanarak 1-0 öne geçti.İkinci seti de 6-4 üstün bitiren Daniel, 2 saat 22 dakika süren karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak kariyerinin ilk ATP zaferine imza attı.