  •  
    "Terim'e hareketim için özür dilerim, bunlar..."
  •  
    Çakar'dan flaş paylaşım: "Tiyatroda 2. perde..."
  •  
    Gomis: "Ben 3 penaltı kaçırsam bile yine de..."
  •  
    Dilmen'den itiraf geldi; "Bence kesin favori..."
  •  
    Aydınus için olay sözler; "Aydınus eski kaşardır"

İstanbul Open'da Taro Daniel şampiyon!

İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Tunuslu Malek Jaziri'yi 2-0 mağlup eden Japon Taro Daniel, şampiyon oldu.

İstanbul Open'da Taro Daniel şampiyon!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2018 23:07
TEB BNP Paribas İstanbul Open UIuslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Tunuslu Malek Jaziri'yi 2-0 mağlup eden Japon Taro Daniel, şampiyonluğa ulaştı.

Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen ve toplam 426 bin 145 avro para ödülünün dağıtılacağı toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 78 numarası Jaziri ile Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) klasmanında 114. basamakta yer alan Daniel karşı karşıya geldi.

Müsabakada ilk set büyük çekişmeye sahne oldu. Japon tenisçi Daniel, "tie-break"e giden seti 7-6 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci seti de 6-4 üstün bitiren Daniel, 2 saat 22 dakika süren karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak kariyerinin ilk ATP zaferine imza attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için