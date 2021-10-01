İstanbul öncesi tarihi açıklama geliyor!

Formula 1'in 2026 ve sonrasındaki planlarıyla ilgili flaş bir anlaşma yaşandı.



Almanya'dan Auto Motor und Sport'un haberine göre; 2026 sonrasında tanesi 2 milyon dolara mal olan motor parçası MGU-H'in olmaması üzerine anlaşma sağlandı. Hibrit sistemindeki bu parça yerine MGU-K 120 yerine 350kW güce sahip olacak ve 163 yerine 476 beygir üretebilecek. MGU-K'in araçtaki yerleşimi de arkaya kaydırılacak ve daha fazla enerji depolayabilecek.



Bu gelişmenin anlamı ise halihazırda Mercedes, Renault, Ferrari ve bu sezon çekilecek olan Honda dışındaki motor üreticilerinin Formula 1'e girmesine engel olan yüksek maliyetlerin düşürülecek olması.



Haberin detayına göre daha önce spora girmeleri için davet edilen ancak maliyet ve spora girdikleri zaman çok geriden başlayacak olmaları nedeniyle girmeye yanaşmayan Audi ve Porsche'nin artık girmeye daha sıcak baktığı belirtildi.



Formula 1'in yeni konsept motor tasarımını İstanbul'dan önce duyuracağı da belirtildi.



