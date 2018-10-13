Maraton başlangıç parası: 679 bin 770 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 11 Kasım'da gerçekleştirilecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye gireceklere verilecek ödül miktarını artırdı.İstanbul Maratonu'nda dağıtılacak ödüllerin artırılması teklifi, Hukuk-Gençlik ve Spor ile Plan, Bütçe komisyonlarında değerlendirildi.Komisyonlarda olumlu görülen teklif, İBB Meclisi'nde görüşüldü. 16 Mart 2018'deki toplantıda 3 milyon 452 bin 400 lira ödül dağıtılmasını karara bağlayan Meclis, gelen artış teklifini oy birliğiyle kabul etti.Buna göre, iki kıta arasında gerçekleşen maratonda dereceye giren atletlere toplamda 4 milyon 990 bin 230 Türk lirası dağıtılacak.Ödül çizelgesinde genel sıralamada birinci olanların her birine 329 bin 500 lira ödül verilecek. Bu kategoride derece yapan toplam 16 kişiye ise toplam 1 milyon 423 bin 440 bin lira dağtılacak.Türk sporcu tasnifinde ise birinci olanlara 79 bin 80'er lira olmak üzere bu kategoride yarışıp da dereceye yapan 5'i kadın 5'i erkek olmak üzere 10 sporcuya 421 bin 760 lira verilecek.Birincilerinin 26 bin 360'ar lira alacağı tekerlekli sandalye kategorisindeki yarışmacılara da toplam 131 bin 800 lira değerinde ödül takdim edilecek.Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Uluslararası "Elit Atlet" sıralamasında bulunan ve İstanbul Maratonu yürütme kurulu tarafından onaylanmış en az 4 farklı ülkeden asgari 6 kadın ve 6 erkek sporcunun yer alacağı kategoride "Maraton Başlangıç Parası" 679 bin 770 lira olarak belirlendi.İstanbul maratonundaki bu kategorilerin yanı sıra, zaman panosu, 15 kilometrelik sıralama, maraton genel master atletler kategorisi, en yaşlı sporcular, Türk master atletler tasnifi ve diğer aşamalardaki sporcularla birlikte bu yarışmada derece yapanlara toplamda 4 milyon 990 bin 230 lira verilecek.Ödüller, döviz cinsinden değil, Türk lirası olarak dağıtılacak