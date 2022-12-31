İstanbul Kriket üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu

Denizli'de gerçekleşen Türkiye Büyükler Kriket Şampiyonası'nda finalde Afyon'u 127-35'lik skorla yenen İstanbul Kriket Spor Kulübü, üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu koordinesinde Pamukkale'deki Akvadi Spor Tesisleri'nde 25-30 Aralık tarihlerinde gerçekleşen krikette U19 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 7 takım ve 152 sporcu mücadele etti.

İki grup halinde başlayan şampiyonada ilk ikiye giren takımlar, çapraz eşleşmede rakipleriyle mücadele etti. A grubunda yer alan rakiplerini yenerek grubunu lider tamamlayan İstanbul Kriket, yarı finalde Ankara il karmasını yenerek finale yükseldi. Finalde İstanbul kriket ile Afyon İl Karması karşılaştı. Büyük çekişmenin yaşandığı final maçında İstanbul Kriket Spor Kulübü rakibini 127-35 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu olan İstanbul Kriket, toplamda da üçüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Turnuvanın en iyi oyuncusu da İstanbul Kriket Spor'dan takım kaptanı Ali Türkmen seçildi.

Bu sonuçların ardından İstanbul Kriket, Türkiye'yi 16 -18 Mart 2023 tarihlerinde İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonlar Ligi Kriket Turnuvası'nda temsil edecek.

Üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşadıkları için çok mutlu olduklarını belirten İstanbul Kriket Spor Kulübü Başkanı Şaban Altay, Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti. Altay, "Denizli'de çok başarılı bir şampiyona geçirdik. Sporcu arkadaşlarımız çok zor şartlar altında şampiyonaya hazırlandı. Ancak emeklerimizin karşılığını sahada aldık. Şimdi krikette ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde başarıyla temsil etmek istiyoruz. Mart ayında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi'nde F grubunda mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımız elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bize her zaman destek veren ve hep yanımızda olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen başta federasyonumuz olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.