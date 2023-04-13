Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 17:16

İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları 14 Nisan 2023

İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları 14 Nisan 2023 belli oldu. Mart ayında başlayan ilkbahar yağmurları, Nisan ayında da süratle devam ediyor ve bu hafta boyunca yağmur yağacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava durumu raporuyla belli oldu. İstanbul baraj doluluk oranı son durum araştırmasıyla megakentin su sorunu devam ediyor mu yoksa sorun çözüldü mü merak edilmekte. İstanbul Baraj doluluk oranları 14 Nisan 2023 tarihli veriler, İSKİ tarafından paylaşıldı. İşte İstanbul su durumu/İstanbul baraj doluluk oranları 2023 hakkında detaylar

İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları 14 Nisan 2023
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 NİSAN 2023 - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 14 Nisan Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ İSTANBUL 14 NİSAN 2023
 İşte, şehre su sağlayan 10 barajın doluluk oranı
Doluluk oranı en yüksek olan baraj %65.33 ile Ömerli, en düşük olan barajın ise %10.24 ile Pabuçdere oluyor. Pabuçderee'yi yüzde 11.65 ile Kazandere takip ediyor.

  • Alibeyköy yüzde 15.36

  • Büyükçekmece yüzde 30.77

  • Darlık yüzde 55.69

  • Elmalı yüzde 40.22

  • Istrancalar yüzde 26.08

  • Kazandere yüzde 11.65


  • Ömerli yüzde 65.33

  • Pabuçdere yüzde 10.24

  • Sazlıdere yüzde 32.13

  • Terkos yüzde 33.17
    GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU




ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI ASKİ 11 NİSAN 2023
Barajların Toplam Hacmi (m3):1.585.393.000
Tarih:10.04.202210.04.2023
Barajlarımızdaki Su Miktarı 568.144.000 m3 547.737.000 m3
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 1.191.000 m3 1.207.000 m3
- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :   667.000 m3
- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :   86.000 m3
- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :   454.000 m3
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 54.258 m3 43.870 m3
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 26.900 m3 27.500 m3
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı 1.314.278 m3 1.317.700 m3
Barajlara Gelen Su Miktarı 12.215.061 m3 5.376.946 m3
Toplam Doluluk Yüzdesi 35.86 % 34,55 %
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 376.727.000 m3 358.780.000 m3
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:   25,69 %

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI İZSU 11 NİSAN 2023
BARAJ ADITahtalı BarajıBalçova BarajıGördes BarajıÜrkmez BarajıGüzelhisar BarajıAlaçatı Kutlu Aktaş Barajı
Son Güncelleme Tarihi 11.04.2023 11.04.2023 11.04.2023 11.04.2023 11.04.2023 11.04.2023
Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 52,10 133,78 216,80 38,65 100,17 17,10
Toplam su hacmi (m³) 138.725.000 4.070.000 53.200.000 4.326.000 119.076.000 9.710.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 119.125.000 3.933.000 37.700.000 3.951.000 107.116.000 9.210.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 41,50 51,60 7,96 47,89 74,70 57,56
Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 57,27 141,30 213,14 45,55 103,33 19,28
Toplam su hacmi (m³) 216.513.000 6.149.000 39.890.000 7.919.000 135.113.000 15.128.000
Kullanılabilir su hacmi (m³) 196.913.000 6.012.000 24.390.000 7.544.000 123.153.000 14.628.000
Aktif Doluluk Oranı (%) 68,60 78,88 4,90 91,44 85,89 91,43
Minimum Göl su yükseltisi (m) 31,00 101,00 205,50 23,00 63,00 11,20
Göl Hacmi (m³) 19.600.000 137.000 18.600.000 375.000 11.960.000 500.000
Maksimum Göl su yükseltisi (m) 60,50 146,00 268,20 46,63 107,00 19,80
Göl Hacmi (m³) 306.650.000 7.759.000 453.380.000 8.625.000 155.350.000 16.500.000
Kullanılabilir göl su hacmi (m³) 287.050.000 7.622.000 434.780.000 8.250.000 143.390.000 16.000.000
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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
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