İstanbul Indoor Challenger'da şampiyon Arthur Rinderknech

Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da Fransız sporcu Arthur Rinderknech, teklerde şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbul Indoor Challenger'da şampiyon Arthur Rinderknech
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24 Ocak 2021 22:37
Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da Fransız sporcu Arthur Rinderknech, teklerde şampiyonluğu elde etti.

Rinderknech, TED Spor Kulübü kortlarında düzenlenen organizasyonun tekler finalinde vatandaşı Benjamin Bonzi ile karşılaştı. 

Rakibini 2 saat 16 dakika süren mücadelede 4-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden Rinderknech, turnuvayı şampiyo



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