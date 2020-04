İstanbul İmsakiye 2020, 26 Nisan İftar saati İstanbul

Mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. İstanbul imsakiyesi 2020 sayesinde hangi saatte oruç açılacağı bilgisi büyük önem taşır. Ramazan ayının 2. günü olan 25 Nisan tarihi için belirtilen imsakiye saatinin ardından yemek yiyerek oruç açılabilir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur, cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir.Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle ezan saatleri illere göre farklılık gösteriyor.Oruçlu olduğunu unutarak yemek ve içmekİstemeden kusmakKolonya, parfüm kullanmakMoRfin veya başka bir uyuşturucu madde kullanmadan diş çektirmekBanyo yapmakKrem ve ilacın cilde sürülmesiKaş-bıyık aldırmakAğza gelen kusmuğu tekrar yutmak.Dedikodu yapmakKan vermekYüzmekBoğaza toz ve sinek kaçmasıMakyaj yapmakDuman solumakİlaçsız suni hava alınması (oksijen tüpü ile)Bu yıl Ramazan ayı boyunca Teravih namazı evde kılınacak. Corona virüs Ramazan tedbirleri kapsam Teravih namazının salgının yayılmasını önlemek amacıyla camilerde kılınmayacağı açıklandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuya ilişkin "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilir. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır." şeklinde açıklamada bulundu.Ramazan; birliğin, beraberliğin, dayanışmanın arttığı, bu ayın bereketi ile kalplerin yumuşadığı 11 ayın sultanıdır. Ramazan, açın halinden anlama, yoksulları düşününüp empati yapma, nefisleri köreltme ayıdır. Bu ayın bir başka ehemmiyeti de Kur'an-ı Kerim'in inmesidir, Kadir gecesi, bu aydadır. Kısacası mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur, cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösterenler de affolur.Peygamber efendimiz Ramazan'da esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü tealanın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Peygamber efendimiz bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.