İstanbul için kar yağışı uyarısı .

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta, Kırşehir, Kırıkkale ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın doğusunda akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.PAZAR GÜNÜNE DİKKATProf. Dr. Orhan Şen Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'de soğuk hava 10 gün daha devam eder. İstanbul'da haftasonuna kadar soğuk ve yağmur var. Pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşamüstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesi günlerine dikkat" dedi.AKOM'DAN UYARIAfet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Avrupa yakası ile kuzey bölgelerimizde hafif şekilde yağan yağmurun öğle saatlerinden itibaren il genelinde etkili olması bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 10İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 10İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14Adana: Parçalı ve az bulutlu 21Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11Trabzon: Çok bulutlu 12ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜNE DİKKATOrman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, NTV yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu, son 44 yılın en kurak yılının 2017 yılı olduğunu belirtti. Eroğlu, "Cuma, cumartesi ve pazar" yağış var uyarısını yaptı.Veysel Eroğlu, Türkiye'nin su zengini bil ülke olmadığına dikkat çekti. Türkiye'nin yarı kurak bir iklime sahip olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, susuzluğa karşı önlemler aldıklarını ifade ederek, "Ankara'da yağış olmazsa bile dört ay yetecek su var" şeklinde konuştu.KAYNAK: AHABER