İstanbul hava durumu | İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji uyardı

Bugün İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? Meteoroloji kar yağışı hakkında ne açıklama yaptı? sorularının yanıtı için buraya... İşte 23 Aralık Cuma(bugün) hava durumu detaylarıyla sizlerleyiz.

23 Aralık 2017 12:05
İstanbul hava durumu | İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji uyardı
İstanbul'da bugün kar yağışı uyarısı! Gece geç saatlerde İstanbul'da kar yağışı başladı. Peki yağış hangi gün bitecek? Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak. 23 Aralık Cuma günü hava kaç derece olacak? Sıcaklıklar ne zaman artacak? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI?
Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Soğuk havayla birlikte birçok şehirde kar yağacak. Meteorolojik modellere göre, İstanbul'da şehir merkezinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

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İZMİR VE ANKARA'DA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışın yarın öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği,Pazar sabahına kadar devam etmesi ve yerde kar örtüsü oluşturacağı bekleniyor. Yağışın kesilmesiyle birlikte haftanın ilk yarısında gece ayazlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de ise bugün ve yarın sabah saatlerine kadar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışın bu akşam ve gece kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kgarasında yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, güneydoğusunun yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı bekleniyor.

EDIRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


KOCAELI °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAG °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kütahya'nın yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli(21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DENIZLİ °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz bölümü, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Çankırı, Eskişehir ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzey kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

MARDIN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu geçecek. İl genelinde toz taşınımı bekleniyor.



KAR NEDİR NEDEN YAĞAR?

Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.

Meteoroloji Nedir?

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.

Eski Bir Bilim Dalı

Aristo'nun meteorolojinin babası olduğuna inanılmaktadır. Aristo "meteorologica" adlı eserini M.Ö. 340 yılında yazmıştır. Aristo'nun yağmur, dolu fırtınası ve bazı hava parametrelerine ait görüşlerinin bir kısmı doğru, çoğu ise yanlıştır. Bu zamandaki diğer düşünürler gibi Aristo da mantık ve sebep yoluyla doğruya ulaşacağına inanıyor ve dünyadaki doğal olayları anlamak için rasat yapılmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyordu.

Yüzyıllarca sonra, modern bilimin ilk yıllarında, bilim adamı olarak bilinen doğa filozofları, doğayı gerçekten anlamanın yalnızca spekülasyon ve mantıksal tartışmalarla olamayacağını farketmişlerdir. Dünyadaki olayları anlamak için, bunları ölçmek, kaydetmek ve analiz etmek gerekir. Ancak, hava parametrelerinden rüzgar yönü ve yağış miktarını ölçebilmek bile uzun zaman almıştır. Termometrenin icadı M.S. 1600'lü yıllarda, atmosfer basıncını ölçen barometrenin keşfi ise bundan birkaç yıl sonra olmuştur. Sonraki gelen 200 yılda, nem ve rüzgar hızı ve atmosferdeki diğer önemli parametreleri ölçmek için meteorolojik aletler geliştirilmiştir. Bilim adamları bu sistemleri kullanarak iklim olarak bilinen uzun dönemli değişimleri kaydetmişlerdir. Bununla birlikte, fırtına, harekeyn, tornedo ve diğer atmosferik olayların günden güne değişen davranışlarını anlayamamışlardır.

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