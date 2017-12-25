İstanbul hava durumu, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji...

25 Aralık Pazartesi için İstanbul hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz. 25 Aralık Pazartesi İstanbul'da hava kaç derece olacak ve kar yağışı olacak mı? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.

25 Aralık 2017 06:09
İstanbul hava durumu, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Pazartesi günü için İstanbul hava durumunu resmen açıkladı. İşe, okula veya özel işleri için dışarı çıkacak olan vatandaşlara 25 Aralık Pazartesi için önemli kar uyarıları yapıldı. Vatandaşlar, bugün kar yağışı var mı diye Google'da araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar... İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU TIKLAYIN


İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Geçtiğimiz hafta yapılan kar uyarıları ve havanın da soğumasıyla vatandaşlar kar ne zaman yağacak diye araştırmaya başladı. Ancak Meteoroloji'den kar ile ilgili uyarı yok. Ayrıca 5 günlük hava tahmininde de kar yağışı görünmüyor.


TÜM İLLERDE BUGÜN HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yağmurlu

KOCAELI °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

TEKİRDAG °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

MUGLA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun yüksek kesimlerinde yoğun kar, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olmak üzere kıyılar ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunun yükseklerinde yağun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

KONYA °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı


DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevreleri ile bölgenin batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu kesimler ile Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinden olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege 'de kuvvetli fırtına; Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzg,r: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa), yer yer 7 (60 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğlle saatlerinde batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de öğle saatlerinde 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzg,r: Batı ve kuzeybatı, akşam güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzg,r: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde güneyinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), sabah saatlerinden itibaren güneyinde 7 ila 9 (75-90 km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,0 ila 2,0 m, Görüş: Zayıf, kuzeyinde iyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, Rüzg,r: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde batısında 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, 3 ila 5, batısında akşam kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, batısında akşam saatlerinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzg,r: Güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



KAR NEDİR NEDEN YAĞAR?

Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.

Meteoroloji Nedir?

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.

Eski Bir Bilim Dalı

Aristo'nun meteorolojinin babası olduğuna inanılmaktadır. Aristo "meteorologica" adlı eserini M.Ö. 340 yılında yazmıştır. Aristo'nun yağmur, dolu fırtınası ve bazı hava parametrelerine ait görüşlerinin bir kısmı doğru, çoğu ise yanlıştır. Bu zamandaki diğer düşünürler gibi Aristo da mantık ve sebep yoluyla doğruya ulaşacağına inanıyor ve dünyadaki doğal olayları anlamak için rasat yapılmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyordu.

Yüzyıllarca sonra, modern bilimin ilk yıllarında, bilim adamı olarak bilinen doğa filozofları, doğayı gerçekten anlamanın yalnızca spekülasyon ve mantıksal tartışmalarla olamayacağını farketmişlerdir. Dünyadaki olayları anlamak için, bunları ölçmek, kaydetmek ve analiz etmek gerekir. Ancak, hava parametrelerinden rüzgar yönü ve yağış miktarını ölçebilmek bile uzun zaman almıştır. Termometrenin icadı M.S. 1600'lü yıllarda, atmosfer basıncını ölçen barometrenin keşfi ise bundan birkaç yıl sonra olmuştur. Sonraki gelen 200 yılda, nem ve rüzgar hızı ve atmosferdeki diğer önemli parametreleri ölçmek için meteorolojik aletler geliştirilmiştir. Bilim adamları bu sistemleri kullanarak iklim olarak bilinen uzun dönemli değişimleri kaydetmişlerdir. Bununla birlikte, fırtına, harekeyn, tornedo ve diğer atmosferik olayların günden güne değişen davranışlarını anlayamamışlardır.

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