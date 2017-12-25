İstanbul hava durumu, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji...

Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.



Eski Bir Bilim Dalı



Aristo'nun meteorolojinin babası olduğuna inanılmaktadır. Aristo "meteorologica" adlı eserini M.Ö. 340 yılında yazmıştır. Aristo'nun yağmur, dolu fırtınası ve bazı hava parametrelerine ait görüşlerinin bir kısmı doğru, çoğu ise yanlıştır. Bu zamandaki diğer düşünürler gibi Aristo da mantık ve sebep yoluyla doğruya ulaşacağına inanıyor ve dünyadaki doğal olayları anlamak için rasat yapılmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyordu.



Yüzyıllarca sonra, modern bilimin ilk yıllarında, bilim adamı olarak bilinen doğa filozofları, doğayı gerçekten anlamanın yalnızca spekülasyon ve mantıksal tartışmalarla olamayacağını farketmişlerdir. Dünyadaki olayları anlamak için, bunları ölçmek, kaydetmek ve analiz etmek gerekir. Ancak, hava parametrelerinden rüzgar yönü ve yağış miktarını ölçebilmek bile uzun zaman almıştır. Termometrenin icadı M.S. 1600'lü yıllarda, atmosfer basıncını ölçen barometrenin keşfi ise bundan birkaç yıl sonra olmuştur. Sonraki gelen 200 yılda, nem ve rüzgar hızı ve atmosferdeki diğer önemli parametreleri ölçmek için meteorolojik aletler geliştirilmiştir. Bilim adamları bu sistemleri kullanarak iklim olarak bilinen uzun dönemli değişimleri kaydetmişlerdir. Bununla birlikte, fırtına, harekeyn, tornedo ve diğer atmosferik olayların günden güne değişen davranışlarını anlayamamışlardır.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Pazartesi günü için İstanbul hava durumunu resmen açıkladı. İşe, okula veya özel işleri için dışarı çıkacak olan vatandaşlara 25 Aralık Pazartesi için önemli kar uyarıları yapıldı. Vatandaşlar, bugün kar yağışı var mı diye Google'da araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar... İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU TIKLAYIN Geçtiğimiz hafta yapılan kar uyarıları ve havanın da soğumasıyla vatandaşlar kar ne zaman yağacak diye araştırmaya başladı. Ancak Meteoroloji'den kar ile ilgili uyarı yok. Ayrıca 5 günlük hava tahmininde de kar yağışı görünmüyor.MARMARAÇok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.EDİRNE °C, 7°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yağmurluKOCAELI °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıTEKİRDAG °C, 8°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHISAR °C, 0°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 9°CParçalı bulutluMUGLA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun yüksek kesimlerinde yoğun kar, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olmak üzere kıyılar ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunun yükseklerinde yağun kar şeklinde olması bekleniyor.ISPARTA °C, 3°CÇok bulutlu ve kar yağışlıMERSİN °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 0°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 2°CÇok bulutlu ve kar yağışlıKONYA °C, 2°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 0°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, -2°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 7°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlıTOKAT °C, 2°CÇok bulutlu ve kar yağışlıTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlıDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevreleri ile bölgenin batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu kesimler ile Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıERZURUM °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluVAN °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinden olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluMARDİN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluDENİZLERDE HAVAGüney Ege 'de kuvvetli fırtına; Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzg,r: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa), yer yer 7 (60 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğlle saatlerinde batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de öğle saatlerinde 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzg,r: Batı ve kuzeybatı, akşam güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzg,r: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde güneyinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), sabah saatlerinden itibaren güneyinde 7 ila 9 (75-90 km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,0 ila 2,0 m, Görüş: Zayıf, kuzeyinde iyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, Rüzg,r: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde batısında 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, 3 ila 5, batısında akşam kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, batısında akşam saatlerinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.VAN GÖLÜHava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzg,r: Güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.