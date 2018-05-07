İstanbul hava durumu, 7 Mayıs İstanbul hava durumu, Meteoroloji'nin açıklaması

7 Mayıs Pazartesi için İstanbul hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.7 Mayıs Pazartesi İstanbul'da hava kaç derece olacak ve yağış sürecek mi? İşte tüm merak edilenlerin yantlarıyla sizlerleyiz.

07 Mayıs 2018 03:24
İstanbul hava durumu, 7 Mayıs İstanbul hava durumu, Meteoroloji'nin açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Mayıs Pazartesi günü için İstanbul hava durumunu resmen açıkladı. İşe, okula veya özel işleri için dışarı çıkacak olan vatandaşlara 7 Mayıs Pazartesi için önemli uyarılar yapıldı. Vatandaşlar, bugün de yağış var mı diye Google'da araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar... 7 MAYIS PAZARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN


İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin doğusu ile Hatay ve Kilis çevreleri hariç tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerinde azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güney batı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nu batı ve iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara'da hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 19

İstanbul'da hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 24

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı 26

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin doğusu hariç bölge genelinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyi ile doğusunun sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 EKIRDAG °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak ve Aydın çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

MUGLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hatay hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ESKISEHIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

KAYSERI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinin yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

SINOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah iç kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

RIZE °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; bölgenin batı ve iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

GAZIANTEP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MARDIN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

SANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Meteoroloji Nedir?
Meteoroloji; kısaca atmosfer bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir. Eski yunanlılar bulutları, rüzgarları ve yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini tespit etmek için rasat yapmışlardır. Onlar için hava durumu önemliydi, çünkü hava çiftçilerin ürün yetiştirmesini, denizcileri ve denizde seyahat edenleri etkiliyordu. Bugün çevremizde, atmosferdeki değişim ve olaylardan dolayı bizleri etkileyen daha ciddi ve önemli hava olayları vardır. Gezegenimizdeki atmosferin davranışları ve etkisi gibi, zor ve karmaşık konulara çözüm bulmalıyız.

Eski Bir Bilim Dalı

Aristo'nun meteorolojinin babası olduğuna inanılmaktadır. Aristo "meteorologica" adlı eserini M.Ö. 340 yılında yazmıştır. Aristo'nun yağmur, dolu fırtınası ve bazı hava parametrelerine ait görüşlerinin bir kısmı doğru, çoğu ise yanlıştır. Bu zamandaki diğer düşünürler gibi Aristo da mantık ve sebep yoluyla doğruya ulaşacağına inanıyor ve dünyadaki doğal olayları anlamak için rasat yapılmasına ihtiyaç olmadığını düşünüyordu.

Yüzyıllarca sonra, modern bilimin ilk yıllarında, bilim adamı olarak bilinen doğa filozofları, doğayı gerçekten anlamanın yalnızca spekülasyon ve mantıksal tartışmalarla olamayacağını farketmişlerdir. Dünyadaki olayları anlamak için, bunları ölçmek, kaydetmek ve analiz etmek gerekir. Ancak, hava parametrelerinden rüzgar yönü ve yağış miktarını ölçebilmek bile uzun zaman almıştır. Termometrenin icadı M.S. 1600'lü yıllarda, atmosfer basıncını ölçen barometrenin keşfi ise bundan birkaç yıl sonra olmuştur. Sonraki gelen 200 yılda, nem ve rüzgar hızı ve atmosferdeki diğer önemli parametreleri ölçmek için meteorolojik aletler geliştirilmiştir. Bilim adamları bu sistemleri kullanarak iklim olarak bilinen uzun dönemli değişimleri kaydetmişlerdir. Bununla birlikte, fırtına, harekeyn, tornedo ve diğer atmosferik olayların günden güne değişen davranışlarını anlayamamışlardır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kıyı Ege (İzmir ve Aydın), Antalya'nın batı ilçeleri, Denizli ve Isparta'nın güney ilçeleri, Burdur'un doğu kesimleri, Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Muğla çevreleri ve Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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