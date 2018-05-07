İstanbul hava durumu, 7 Mayıs İstanbul hava durumu, Meteoroloji'nin açıklaması

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin doğusu ile Hatay ve Kilis çevreleri hariç tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerinde azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güney batı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'nu batı ve iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara'da hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 19İstanbul'da hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor) 24Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı 26MARMARAParçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin doğusu hariç bölge genelinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyi ile doğusunun sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.EDIRNE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISTANBUL °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELI °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEKIRDAG °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak ve Aydın çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.A.KARAHISAR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENIZLI °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIZMIR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.MUGLA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Hatay hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 26°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSIN °C, 27°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.ESKISEHIR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.KAYSERI °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinin yer yer sisli ve puslu olacağı tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.SINOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah iç kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yağışların Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.RIZE °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 18°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın ; bölgenin batı ve iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AGRI °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DIYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlıGAZIANTEP °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıMARDIN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıSANLIURFA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı