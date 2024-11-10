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İstanbul Gençlikspor, deplasmanda kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbul Gençlikspor, deplasmanda kazandı
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10 Kasım 2024 16:02
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Akkuş Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi İstanbul Gençlikspor, 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
 Salon: Akkuş

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Mitrasinovic, Didovic (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Umut Durur, Berkun Eber Üstündağ)

İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Armin, Hasan Sıkar (Muhammed Aray, Bahadır Kuyucu, Ediz Fırıncıoğlu)

Setler: 19-25, 18-25, 25-21, 23-25

Süre: 120 dakika (32, 23, 32, 33)

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