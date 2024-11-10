İstanbul Gençlikspor, deplasmanda kazandı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Akkuş Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi İstanbul Gençlikspor, 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Salon: Akkuş
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Mitrasinovic, Didovic (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Umut Durur, Berkun Eber Üstündağ)
İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Armin, Hasan Sıkar (Muhammed Aray, Bahadır Kuyucu, Ediz Fırıncıoğlu)
Setler: 19-25, 18-25, 25-21, 23-25
Süre: 120 dakika (32, 23, 32, 33)
Akkuş Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi İstanbul Gençlikspor, 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Salon: Akkuş
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Mitrasinovic, Didovic (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Umut Durur, Berkun Eber Üstündağ)
İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Armin, Hasan Sıkar (Muhammed Aray, Bahadır Kuyucu, Ediz Fırıncıoğlu)
Setler: 19-25, 18-25, 25-21, 23-25
Süre: 120 dakika (32, 23, 32, 33)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU