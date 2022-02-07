İstanbul fatihi Trabzonspor

Ligde açık ara farkla lider olan Trabzonspor, 57 puana ulaşırken, bunun 20'sini İstanbul ekiplerinden topladı. Üç Büyükler'den ise 10 puan geldi

Haber; Sabah
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İstanbul fatihi Trabzonspor
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07 Şubat 2022 11:45
Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 ile geçerek şampiyonluk yürüyüşünde önemli bir engeli daha aşan Trabzonspor gelecek hafta ligde konuk edeceği ikinci sıradaki Konyaspor ile aradaki puan farkını da korumayı başardı.

57 puanla ligin zirvesinde yer alan Fırtına bunun 20'sini İstanbul takımlarına karşı aldı. G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Karagümrük ve Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmalarda hiç mağlup olmayan Trabzonspor, söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlikle toplam 20 puan toplamayı başardı.

Bordo-mavililer, İstanbul'un üç büyük takımından ise 10 puanı hanesine yazdırdı.
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