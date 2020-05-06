"SONUÇ DÜN ÇIKMADI"

"GELİŞ FİYATI 1 LİRA"

"1 LİRAYA SATIŞ ZOR"

"ŞU AN ÜCRETSİZ DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında maske satılmasına izin verilmesine yönelik genelge düzenleneceğini söylemişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Maskelerin üst limit olarak 1 liraya satılacağı ve eczanelerle birlikte marketlerden de temin edilebileceği yönünde iddialar yer aldı. Ancak İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu iddialara son noktayı koydu.Sarıalioğlu satış yerleri ve fiyat konusundaki haberlerin sadece iddia olduğunu söyleyerek, "Şu an resmi hiçbir bilgi yok. Maskelerin ne kadara ve nerelerde satılacağına yönelik dün bir toplantı yapıldı ama karar çıkmadı. Kararın bugün açıklanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.Maskelerin 1 liraya satılmasının maddi açıdan çok zor olduğunu söyleyen Sarıalioğlu, "Salgından önce maskenin eczanelere geliş fiyatı 1 liraya yakındı. Salgından sonraki ekonomik durumu da düşünerek bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Maskelerin 1 liraya satılması için eczanelere 70-80 kuruşa gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.Maskenin vatandaşa kolay ulaşımı açısından marketlerde satılabileceğini söyleyen Sarıalioğlu, "Biz resmi bir karar çıkana kadar ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz" dedi.