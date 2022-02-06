İstanbul derbisinde Anadolu Efes zaferi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 103-91 yendi.



Ligde bir maç eksiği olan Anadolu Efes, 15. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 8. kez mağlup oldu.



Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin'in dış atışlarda kaydettiği basketlerle 4. dakikada 14-7 öne geçti. İki takımın da hızlı hücumlarla skor ürettiği ilk periyodu lacivert-beyazlılar 28-22 önde bitirdi.



İkinci periyotta Galatasaray Nef, Trimble ve Kravish ile sayı üretirken, rakibine Micic, Simon ve Yiğincan Saybir ile karşılık veren Anadolu Efes, soyunma odasına 49-46 önde gitti.



Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray Nef, Dee Bost ve Trimble'nin basketleriyle 25. dakikada farkı bir sayıya (61-62) indirdi. Beaubois ile üst üste bulduğu üçlüklerle tekrar oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, Micic'in de verdiği katkıyla son çeyreğe 80-74 önde girdi.



Son periyoda etkili mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Micic, Moerman ve Larkin'in basketiyle 36. dakikada farkı 11 sayıya (84-95) çıkardı. Kalan sürede Larkin'in üç sayılık basketleriyle farkı daha da açan Anadolu Efes, salondan 103-91 galip ayrıldı.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Burak Yılmaz

Galatasaray Nef: Dee Bost 17, Trimble 31, Okben Ulubay 4, Purcell 10, Kravish 21, Canberk Kuş 6, Sadık Emir Kabaca 2, Acar Şen

Anadolu Efes: Larkin 20, Beaubois 14, Micic 28, Moerman 12, Pleiss 7, Simon 14, Buğrahan Tuncer, Egemen Güven 4, Yiğitcan Saybir 4, Ömer Can İlyasoğlu



1. Periyot: 22-28

Devre: 46-49

3. Periyot: 74-80





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