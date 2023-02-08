Haber Tarihi: 08 Şubat 2023 11:27 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 11:27

İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023! Türkiye fay hattı haritası ve e- Devlet fay hattı sorgulama ekranı

İstanbul deprem risk haritası son olarak AFAD tarafından yayınlanmıştı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen depremde büyük yıkımlar gerçekleşti. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da arama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar ise hangi bölgelerde fay hattı olduğunu ve risk haritasını merak ediyor. Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplam üç fay hattı bulunuyor. AFAD'ın hazırladığı Türkiye'deki Deprem Haritası'nda birinci, ikinci ve üçüncü riskli bölgelerin yanı sıra en az risk teşkil eden iller yer alıyor. Bu kapsamda vatandaşların merak ettiği deprem riski az olan iller listesini sizler için derledik.

İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023! Türkiye fay hattı haritası ve e- Devlet fay hattı sorgulama ekranı
Abone Ol
Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan depremle sallandı. 10 büyük ili etkileyen deprem sonrası fay hattı sorgulamaları yapılmaya başkandı. Özellikle büyük şehirler için büyük bir tehlike oluşturan deprem sonrası deprem fay hattı haritası, aktif ve pasif fay hatları, fay hattının geçtiği iller merak kazandı. Hangi illerde deprem riski var? İşte Türkiye'de birinci derecede riskli bölgeler, ikinci derecede riskli bölgeler ve üçüncü derecede riskli bölgeler, Deprem risk haritası ile 2023 Türkiye fay hattı haritası haberimizde.

İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023! 
 İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.
İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı'dır.

Türkiye'de deprem riski az olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:
İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere'dir.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

AFAD E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLEN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

MTA'NIN FAY HARİTASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE'DE YÜKSEK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER
Türkiye'deki deprem haritasından elde edilen verilere göre riskli olan iller şu şekilde;

Kocaeli


Bolu

Sakarya

Bursa

Balıkesir

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Tokat

Erzincan

Erzurum

Bingöl

Hakkari

TÜRKİYE'DE DÜŞÜK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

Türkiye'nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;

Karaman,

Kırklareli,

Nevşehir,

Aksaray,

Konya,

Edirne,

Ankara,

Niğde,

Sinop,

Giresun,

Rize,

Artvin,

Trabzon

Adana.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Hatay deprem kaç kişi öldü? Son dakika Hatay ölü sayısı ve isimleri nedir? 8 Şubat 2023 Gündem Hatay deprem kaç kişi öldü? Son dakika Hatay ölü sayısı ve isimleri nedir? 8 Şubat 2023
Kahramanmaraş deprem kaç kişi öldü? Son dakika Kahramanmaraş ölü sayısı ve isimleri nedir? 8 Şubat 2023 Gündem Kahramanmaraş deprem kaç kişi öldü? Son dakika Kahramanmaraş ölü sayısı ve isimleri nedir? 8 Şubat 2023
TFF'den Hatayspor için özel formül Futbol TFF'den Hatayspor için özel formül
Borsa ne zaman açılır? 8 Şubat Borsa ne zaman, hangi gün açılır? Gündem Borsa ne zaman açılır? 8 Şubat Borsa ne zaman, hangi gün açılır?
Munir: 'Burası benim evimdi! Yıkıldı' Deprem Munir: "Burası benim evimdi! Yıkıldı"
İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023! Türkiye fay hattı haritası ve e- Devlet fay hattı sorgulama ekranı Gündem İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023! Türkiye fay hattı haritası ve e- Devlet fay hattı sorgulama ekranı
Gökhan Zan: 'Taş üstünde taş kalmadı' Deprem Gökhan Zan: "Taş üstünde taş kalmadı"
Borsa devre kesici devre kesti! Borsa neden düşüyor? 8 Şubat son dakika borsa neden düştü? Gündem Borsa devre kesici devre kesti! Borsa neden düşüyor? 8 Şubat son dakika borsa neden düştü?
Gaziantep deprem kaç kişi öldü? Son dakika Gaziantep ölü sayısı ve isimleri nedir? Güne Dair Gaziantep deprem kaç kişi öldü? Son dakika Gaziantep ölü sayısı ve isimleri nedir?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Nicolo Zaniolo İstanbul'a geldi
2
Galatasaray, Zaniolo'nun parasını hazırladı
3
Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu Hatay'da
4
Angelo Sagal: "Evi canavar taşıyor baba"
5
Bahoken: "Ölümü ucuz atlattık"
6
Atsu'nun menajeri anlattı! '20 dakika önce evine geçti'
7
Zaniolo, Galatasaray için geliyor

SON HABERLER

yukarı ok