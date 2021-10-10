İstanbul'da zafer Valtteri Bottas'ın

Formula 1 Türkiye GP'de zafere ulaşan isim Mercedes-AMG Petronas'tan Valtteri Bottas oldu. Fin pilot, ayrıca en hızlı turu atarak ekstra 1 puanı da hanesine yazdırdı.



Sporx'ten Hakan Celep'in İstanbul Park'tan canlı takip ettiği yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçen isim Red Bull'dan Max Verstappen oldu ve puan tablosunda Lewis Hamilton'ı geçti.



Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, üçüncü sırayı alarak podyumun son basamağına tırmandı.



Yarışa 11. sırada başlayan Lewis Hamilton, yarışı 5. sırada bitirmeyi başardı.



Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Verstappen, bu sezon 12. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi. Bottas 9, Perez ise 3. kez podyum sevinci yaşadı.



İLK 10



1 Valtteri Bottas, Mercedes

2 Max Verstappen, Red Bull

3 Sergio Perez, Red Bull

4 Charles Leclerc, Ferrari

5 Lewis Hamilton, Mercedes

6 Pierre Gasly, Alpha Tauri

7 Lando Norris, McLaren

8 Carlos Sainz, Ferrari

9 Lance Stroll, Aston Martin

10 Esteban Ocon, Alpine



PİLOTLAR SIRALAMASI



262.5 Puan - Max Verstappen

256.5 Puan - Lewis Hamilton

177 Puan - Valtteri Bottas

145 Puan - Lando Norris

135 Puan - Sergio Perez



MARKALAR SIRALAMASI



433.5 Puan - Mercedes

397.5 Puan - Red Bull

240 Puan - McLaren

232.5 Puan - Ferrari

104 Puan - Alpine



