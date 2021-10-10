İstanbul'da zafer Valtteri Bottas'ın

Formula 1 Türkiye GP'de damalı bayrağı ilk gören pilot Mercedes-AMG Petronas'tan Valtteri Bottas oldu. Yarışı ikinci sırada bitiren Max Verstappen, puan tablosunda Lewis Hamilton'ı geçerek ilk sıraya yerleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbul'da zafer Valtteri Bottas'ın
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10 Ekim 2021 16:30
Formula 1 Türkiye GP'de zafere ulaşan isim Mercedes-AMG Petronas'tan Valtteri Bottas oldu. Fin pilot, ayrıca en hızlı turu atarak ekstra 1 puanı da hanesine yazdırdı.

Sporx'ten Hakan Celep'in İstanbul Park'tan canlı takip ettiği  yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçen isim Red Bull'dan Max Verstappen oldu ve puan tablosunda Lewis Hamilton'ı geçti.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, üçüncü sırayı alarak podyumun son basamağına tırmandı.

Yarışa 11. sırada başlayan Lewis Hamilton, yarışı 5. sırada bitirmeyi başardı.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Verstappen, bu sezon 12. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi. Bottas 9, Perez ise 3. kez podyum sevinci yaşadı.

İLK 10

1 Valtteri Bottas, Mercedes
2 Max Verstappen, Red Bull
3 Sergio Perez, Red Bull
4 Charles Leclerc, Ferrari
5 Lewis Hamilton, Mercedes
6 Pierre Gasly, Alpha Tauri
7 Lando Norris, McLaren
8 Carlos Sainz, Ferrari
9 Lance Stroll, Aston Martin
10 Esteban Ocon, Alpine

PİLOTLAR SIRALAMASI

262.5 Puan - Max Verstappen
256.5 Puan - Lewis Hamilton
177 Puan - Valtteri Bottas
145 Puan - Lando Norris
135 Puan - Sergio Perez

MARKALAR SIRALAMASI

433.5 Puan - Mercedes
397.5 Puan - Red Bull
240 Puan - McLaren
232.5 Puan - Ferrari
104 Puan - Alpine


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