İstanbul'da okullar tatil olur mu, okullar tatil olacak mı? 19, 20, 21 Şubat

19 Şubat: Bugün İstanbul'da Okullar Tatil mi? | Yarın, 19 Şubat 2025, İstanbul'da okullar tatil mi sorusu gündemde. İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve ani düşen sıcaklıklar nedeniyle İstanbul okullar tatil konusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında merakla bekleniyor. Meteoroloji raporları, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kar yağışını işaret ediyor. Ancak henüz İstanbul Valiliği'nden okullar tatil mi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.



19 ŞUBAT: İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?



İstanbul Valiliği henüz İstanbul okullar tatil mi sorusuna yanıt vermedi. Resmi açıklama yapılmadığı için, mevcut durum itibarıyla okulların açık kalıp kalmayacağı konusunda net bilgi bulunmuyor. Ancak, artan kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle, bazı yetkililerin kar tatili kararı alabileceği yönündeki beklentileri devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını anlık hava durumu ve resmi duyurular üzerinden takip ediyor.



19 ŞUBAT ÇARŞAMBA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



İstanbul'da 19 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olup olmadığına dair İstanbul Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.



Meteorolojik verilere göre İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Özellikle sıcaklık 12 derece birden düşerek yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi tahmin ediliyor.



Hafta boyunca İstanbul'da Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar 0-3 derece arasında seyredecek, bu da kar yağışının şiddetini artırabilir. Kar yağışının 19 Şubat Çarşamba günü başlayıp 21-22 Şubat tarihlerinde kuvvetleneceği öngörülüyor.



20 ŞUBAT: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Şu an itibariyle, 20 Şubat: Yarın okullar tatil mi? sorusuna ilişkin İstanbul'da henüz net bir resmi açıklama yapılmamıştır. İstanbul'da okullar tatil mi, ilgili yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda kesinlik kazanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği yetkilileri, İstanbul'da okullar tatil mi sorusuna dair en güncel bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirttiler. Bu nedenle, 20 Şubat itibariyle yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını almak isteyen vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip etmelidir.



20-21 ŞUBAT İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilip verilmeyeceği yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak. Okullarda kar tatili ilan edilmesi kararına o ilin valiliği karar veriyor.



İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı son açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine dikkat çekerek 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul'da olumsuz hava koşulları yaşanacağını aktardı.



Vali Gül, yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılması konusunda uyarı yaparken buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. İstanbul'da okulların 20-21 Şubat tarihleri arasında tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde aktaracağız.



" PERŞEMBE VE CUMA TATİL OLMA İHTİMALİ VAR"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada İstanbul'da kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olacağına dikkat çekerken " İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Meteoroloji Mühendisi Tek açıklamasının devamında ise " Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz. " dedi.

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