İstanbul'da okullar tatil oldu mu? İstanbul'da kar yağışı başladı mı?

İSTANBUL'A KAR YAĞDI MI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN (RESMİ AÇIKLAMA)

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ RESMİ AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYIN

Okullar tatil mi kar yağdı mı yağıyor mu? diyerek yapılan aramaların sonucunda özellikle İstanbul ve çevresinde hava durumu ve meteorolojinin açıklamaları takip ediliyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda İstanbul'a sulu kar ve kar yağışı akşam saatlerinde başlayacağına yönelik duyurular oldu. Peki kar yağarsa okullar tatil olur mu? Kar başladı mı okullar tatil mi? öğretmenler ve öğrenciler kadar veliler de hazırlık yapıyor.Kar yağışı ile birlikte okullar tatil mi? Okullar kar nedeniyle tatil edildi mi İstanbul? İstanbul okullar tatil oldu mu? Kar başladı mı İstanbul'da okullar tatil oldu mu? aramaları gündemi meşgul ediyor.Kar yağışının olacağı yönünde açıklamaların yapılmasının ardından gerek karayolları, gerekse de vatandaşlar gerekli hazırlıklarını yaptı. Hava şartları meteorolojinin yaptığı resmi açıklamada kar yağacağı yönünde. Yağmur yağışı İstanbul'da günlerdir sürmekteydi ve karla karışık yağmur da İstanbul ve çevresinde Marmara bölgesinde kar yağmasıyla beraber okulların da tatil edilebileceği yönünde beklenti yarattı.2021 yılının ilk kar yağışı İstanbullular tarafından bekleniyor. Kar yağışını gözleyen minikler ve öğrenciler doşarıda kardan adam yapmak veya kar yağarken oynamak için açıklamaları bekliyor. Okulların kar yağışı çok yoğun olursa tatil edilme ihtimali bulunuyor.Her yıl kar yağışı dönemlerinde okulların tatil edilmesi gündeme geliyor. Eğer kar yağışı ve hava şartları günlük yaşamı zorlarsa Valilik ve görevli makamlar okulların tatil olacağını açıklayabiliyor.Okullar kar yağmadan kar nedeniyle tatil edilmez ve bunun bilgisini alan öğrenciler öncelikle meteorolojiden gelen haberi beklerler.Okullar kar yağışı nedeniyle tatil edilebilir ancak 21 Aralık Salı gününe yönelik açıklama yapılmadı.