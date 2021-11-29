İstanbul'da okullar tatil mi? Resmi açıklama

İstanbul'da okullar tatil edildi mi? Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'da okullar ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması

29 Kasım 2021 20:12
İstanbul'da okullar tatil mi? Resmi açıklama
SON DAKİKA İstanbul'da okullar tatil! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da okulların fırsatına ve lodos nedeniyle 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Vali Yelikaya açıklamasında "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı. 

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklaması:




OKULLAR TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?
Olumsuz hava şartları dolayısıyla gündeme gelen okullar tatil mi, okullar tatil olacak mı sorularına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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