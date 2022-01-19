İstanbul'da okullar tatil mi? Okullar tatil edildi mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

19 OCAK İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Yoğun kar yağışının başlamasıyla İstanbul'da okullar tatil oldu mu? sorusu sorulmaya başladı. Vatantaşlar, İstanbul'da gece yarısı etkisini artıran kar yağışından sonra İstanbul'da okullar tatil mi diyerek araştırmalarını yapıyor.Beklenen kar yağışının başlamasından sonra İstanbul'da okullar tatil oldu mu? sorusu sorulmaya başlandı. Yoğun kar ve tipi yaşanan bazı bölgelerde özellikle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin araştırmalar yapılıyor.Kar yağışı beklendiği gibi gece saatlerinde başladı. Gün içinde Marmara bölgesine yakın yerlerde kar yağışının Türkiye'yi etkisi altına aldığı bölgeler olmuştu.İstanbul'da okullar tatil mi? beklentisi öğrenciler, veliler, öğretmenler ve çalışanlar için büyük merak konusu oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışının sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi halinde resmi açıklama gelebileceği konuşuluyor.Önceki senelerde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle İstanbul'da okullar tatil edilmişti. Bu yılın ilk kar yağışında İstanbul'da okullar tatil mi diyerek benzer durum yaşanma ihtimali bulunuyor.