İstanbul'da okullar tatil mi (24 Ocak Pazartesi)

Yoğun kar yağışının başlamasıyla İstanbul'da okullar tatil oldu mu? sorusu sorulmaya başladı. Vatandaşlar, İstanbul'da gece yarısı etkisini artıran kar yağışından sonra İstanbul'da okullar tatil mi diyerek araştırmalarını yapıyor.

23 Ocak 2022 23:59
İstanbul'da okullar tatil mi (24 Ocak Pazartesi)
İstanbul'da okullar tatil mi kar yağışının etkisini artırmasından sonra en çok sorulan soru oldu. Meteorolojinin verdiği bilgiden sonra İstanbul'da okullar tatil olacak mı merak edilenlerin başında yer aldı. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar 19 Ocak'ta tatil mi oldu? Cevapları için haberimizi okuyabilirsiniz.
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı ve okulların tatil olup olmadığına yönelik açıklamalar bekleniyor. Özellikle İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili açıklama yapabileceği tahmin ediliyor ve İstanbul'da okullar tatil mi 19 Ocak Çarşamba olarak akıllara geliyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Beklenen kar yağışının başlamasından sonra İstanbul'da okullar tatil oldu mu? sorusu sorulmaya başlandı. Yoğun kar ve tipi yaşanan bazı bölgelerde özellikle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin araştırmalar yapılıyor.

Kar yağışı beklendiği gibi gece saatlerinde başladı. Gün içinde Marmara bölgesine yakın yerlerde kar yağışının Türkiye'yi etkisi altına aldığı bölgeler olmuştu.

19 OCAK ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

İstanbul'da okullar tatil mi? beklentisi öğrenciler, veliler, öğretmenler ve çalışanlar için büyük merak konusu oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışının sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi halinde resmi açıklama gelebileceği konuşuluyor.

Önceki senelerde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle İstanbul'da okullar tatil edilmişti. Bu yılın ilk kar yağışında İstanbul'da okullar tatil mi diyerek benzer durum yaşanma ihtimali bulunuyor.

 

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