İstanbul'da Miguel Crespo için kritik görüşme

Fenerbahçe'nin orta sahadaki büyük kozu Miguel Crespo için önümüzdeki hafta kritik bir zirve yapılacak. Crespo'nun menajeri Domingos Lopes İstanbul'a davet edildi.



İSPANYA, FRANSA VE ALMANYA'DAN TALİP VAR



Avrupa'nın birçok kulübünün yakın takibinde olan Crespo için gelen tekliflerin tamamı masaya yatırılacağı gibi oyuncunun 30 Haziran 2024'te sona erecek sözleşmesinin uzatılması için de görüşülecek. Crespo'ya İspanya, Fransa ve Almanya'dan ciddi tekliflerin geldiği biliniyor. Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atletico Madrid ile Sevilla oyuncu için teklifte bulunmuştu. Crespo için teklifler 8 milyon euroya kadar yükselse de Sarı-Lacivertli kurmaylar transfere onay vermemişti.



KAPIYI 15'TEN AÇACAK



Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Crespo'yu ara transfer döneminde satmayı kesinlikle düşünmüyor. Tüm teklifler sezon sonunda değerlendirmeye alınacak. Yine gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Crespo için kapıyı 15 milyon eurodan açacak. Ancak öncelikle Crespo'nun 2024'te sona erecek olan sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması hedefleniyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ