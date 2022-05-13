İstanbul'da Kick Boks heyecanı

Türkiye Kick Boks Federasyonunun faaliyet programında yer alan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası ilk gün mücadeleleriyle İstanbul'da başladı.



İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona 52 ülkeden 3100'ün üzerinde sporcu katıldı.



Türkiye'yi 81 ilden, 1700 sporcunun temsil ettiği organizasyonun ilk gününde minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar müsabakaları yapıldı.



Kupaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Dünya Kupası'nın ilk defa Türkiye'de yapıldığını belirtti.



Organizasyonun ilk olarak uluslararası kupa daha sonra ise Avrupa Kupası adıyla gerçekleştirildiğini ve branşa artan ilginin ardından artık Dünya Kupası adını aldığını vurgulayan Kayıcı, "Şu anda 52 ülkeden 3100'ün üzerinde katılım var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Burada her ülkeden sporcuları görebilirsiniz. Çok güzel bir hafta geçecek. Umut ediyorum ki sporcularımız burada çok fazla madalya kazanacak. Bize bu desteği veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Dünyanın her yerinden Türkiye'ye insanların geldiğini ve bunun ülke tanıtımına katkısını dile getiren Kayıcı, şunları kaydetti:



"Kick boks açısından biz dünyanın en saygın federasyonlarından biriyiz. Çok iyi faaliyet yapıyoruz. Çok iyi organizasyon yapıyoruz. İnşallah gelecek yıl da bunun 8'incisini yapacağız. Gün geçtikte potansiyeli de artıracağız. 10 ring, 14 tatami kurduk, bu da dünyada ilk defa görülen bir şey."



Dünya Kupası, 15 Mayıs Pazar günü sona erecek.





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