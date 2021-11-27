İstanbul'da kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor ile Denizlispor 1-1 berabere kaldı. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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İstanbul'da kazanan çıkmadı
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27 Kasım 2021 17:22
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında yapılan İstanbulspor-Altaş Denizlispor maçı 1-1 sona erdi.

İstanbulspor, 68. dakikada Melih Kabasakal ile öne geçerken, Altaş Denizlispor bu gole 81. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, puanını 20'ye yükseltti. Denizlispor ise 15 puana yükseldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Cemal Alpay

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Okan Erdoğan), Ali Yaşar, Melih Kabasakal (Dk. 89 Emir Kaan Gültekin), Topalli (Dk. 84 Berkay Görmez), Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Ferhat Yazgan), Eslem Öztürk, Ethemi (Dk. 89 Cajic), İbrahim Yılmaz

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 89 Onazi), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Özer Özdemir, Aissati, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe (Dk. 73 Asım Hamzaçebi), Gökhan Süzen (Dk. 73 Okan Derici), Mayi (Dk. 57 Mustafa Çeçenoğlu), Ömer Şişmanoğlu

Goller: Dk. 68 Melih Kabasakal (İstanbulspor), Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Osman Zeki Korkmaz (Teknik direktör) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Alperen Uysal, Dk. 45+4 Emrecan Uzunhan, Dk. 59 Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan (Maç bittikten sonra) (İstanbulspor), Dk. 41 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 64 Muhammed Gönülaçar, Dk. 90 Onazi (Altaş Denizlispor)


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