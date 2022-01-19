İstanbul'da kar nedeniyle okullar tatil edildi mi? Okullar İstanbul'da kar tatili oldu mu?

KAR TATİLİ OLDU MU RESMİ AÇIKLAMA TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da okullar tatil mi kar yağışının etkisini artırmasından sonra en çok sorulan soru oldu. Meteorolojinin verdiği bilgiden sonra İstanbul'da okullar tatil olacak mı merak edilenlerin başında yer aldı. Peki İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar 19 Ocak'ta tatil mi oldu? Cevapları için haberimizi okuyabilirsiniz.Yoğun kar yağışının başlamasıyla İstanbul'da okullar tatil oldu mu? sorusu sorulmaya başladı. Vatandaşlar, İstanbul'da gece yarısı etkisini artıran kar yağışından sonra İstanbul'da okullar tatil mi diyerek araştırmalarını yapıyor.İstanbul'da okullar tatil mi? beklentisi öğrenciler, veliler, öğretmenler ve çalışanlar için büyük merak konusu oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışının sabah saatlerinde etkisini sürdürmesi halinde resmi açıklama gelebileceği konuşuluyor.Beklenen kar yağışının başlamasından sonra İstanbul'da okullar tatil oldu mu? sorusu sorulmaya başlandı. Yoğun kar ve tipi yaşanan bazı bölgelerde özellikle okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin araştırmalar yapılıyor.Kar yağışı beklendiği gibi gece saatlerinde başladı. Gün içinde Marmara bölgesine yakın yerlerde kar yağışının Türkiye'yi etkisi altına aldığı bölgeler olmuştu.