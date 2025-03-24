İstanbul'da kapalı yollar 24 Mart 2025: Metro kapalı mı, Marmaray kapalı mı?

Metro ve Marmaray 24 Mart'ta Açık mı?



Metro İstanbul, bazı hatlarda geçici değişiklikler yapıldığını duyurdu. Geçici olarak kapalı metro hatları şunlardır:



M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı → Emniyet-Fatih istasyonu kapalı



M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı → Taksim istasyonu kapalı



F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı → Tamamen kapalı



Bu istasyonlardan geçiş yapan trenler, duraklamadan yollarına devam edecek.



Marmaray ise normal seferlerine devam edecek. Herhangi bir duraklama veya kısıtlama olmayacağı bildirildi.

İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.Valiliğin açıklamasına göre bugün 16:00 itibariyle kapanan yollar şöyle:Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.