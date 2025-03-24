Haber Tarihi: 24 Mart 2025 12:41 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 12:41

İstanbul'da kapalı yollar 24 Mart 2025: Metro kapalı mı, Marmaray kapalı mı?

İstanbul'da 24 Mart 2025 Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, trafiğe kapalı yollar ve toplu taşıma düzenlemeleri vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Peki, 24 Mart'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? Taksim, Vezneciler Metro kapalı mı, Marmaray çalışıyor mu? İşte detaylar…

İstanbul'da kapalı yollar 24 Mart 2025: Metro kapalı mı, Marmaray kapalı mı?
Abone Ol
İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

24 Mart 2025 İstanbul'da Kapalı Yollar Listesi

Valiliğin açıklamasına göre bugün 16:00 itibariyle kapanan yollar şöyle:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,
Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.

Metro ve Marmaray 24 Mart'ta Açık mı?

Metro İstanbul, bazı hatlarda geçici değişiklikler yapıldığını duyurdu. Geçici olarak kapalı metro hatları şunlardır:

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı → Emniyet-Fatih istasyonu kapalı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı → Taksim istasyonu kapalı

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı → Tamamen kapalı

Bu istasyonlardan geçiş yapan trenler, duraklamadan yollarına devam edecek.

Marmaray ise normal seferlerine devam edecek. Herhangi bir duraklama veya kısıtlama olmayacağı bildirildi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Samsunspor'un Avrupa Ligi hedefine yürüyüşü devam ediyor Samsunspor Samsunspor'un Avrupa Ligi hedefine yürüyüşü devam ediyor
Serdal Adalı-Solskjaer zirvesinden kesin karar çıktı! Beşiktaş Serdal Adalı-Solskjaer zirvesinden kesin karar çıktı!
Trabzonspor'da Draguş'a ülkesinden talip! Trabzonspor Trabzonspor'da Draguş'a ülkesinden talip!
TFF'den erteleme iddialarına yalanlama Fenerbahçe TFF'den erteleme iddialarına yalanlama
Bayern Münih'ten Yusuf Akçiçek'e kanca! Fenerbahçe Bayern Münih'ten Yusuf Akçiçek'e kanca!
Trabzonspor'da Batagov 3 maç, Lundstram belirsiz Trabzonspor Trabzonspor'da Batagov 3 maç, Lundstram belirsiz
TFF'den Riva'da tüm derbiler için 'yabancı hakem' zirvesi! Beşiktaş TFF'den Riva'da tüm derbiler için 'yabancı hakem' zirvesi!
Trabzonspor'dan Dinamo Kievli stoper hamlesi! Trabzonspor Trabzonspor'dan Dinamo Kievli stoper hamlesi!
Gabriel Sara'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri için açıklama Galatasaray Gabriel Sara'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri için açıklama
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi!
2
Galatasaray'da Icardi'nin sahalara dönüş tarihi!
3
Hazımsız Szoboszlai
4
Fenerbahçe, Skriniar için anlaştı!
5
Galatasaray'dan Torreira'ya izin yok
6
Fenerbahçe'nin 125 milyon Euro'luk 'altın' madeni
7
Fenerbahçe vazgeçmeye hazır; Edin Dzeko

SON HABERLER