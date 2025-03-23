Haber Tarihi: 23 Mart 2025 19:41 - Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 19:41

İstanbul'da kapalı yollar 23 Mart 2025: Metro kapalı mı, Marmaray kapalı mı?

İstanbul'da 23 Mart 2025 Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, trafiğe kapalı yollar ve toplu taşıma düzenlemeleri vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Peki, 23 Mart'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı? Taksim, Vezneciler Metro kapalı mı, Marmaray çalışıyor mu? İşte detaylar…

İstanbul'da kapalı yollar 23 Mart 2025: Metro kapalı mı, Marmaray kapalı mı?
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İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

23 Mart 2025 İstanbul'da Kapalı Yollar Listesi

Valiliğin açıklamasına göre bugün 16:00 itibariyle kapanan yollar şöyle:

Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar,
Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar.
Metro ve Marmaray 23 Mart'ta Açık mı?

Metro İstanbul, bazı hatlarda geçici değişiklikler yapıldığını duyurdu. Geçici olarak kapalı metro hatları şunlardır:

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı → Emniyet-Fatih istasyonu kapalı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı → Taksim istasyonu kapalı

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı → Tamamen kapalı

Bu istasyonlardan geçiş yapan trenler, duraklamadan yollarına devam edecek.

Marmaray ise normal seferlerine devam edecek. Herhangi bir duraklama veya kısıtlama olmayacağı bildirildi.

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