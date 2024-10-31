İstanbul'da Hakim Ziyech zirvesi

George Gardi'nin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle görüşeceği ve Hakim Ziyech'in geleceğinin masaya yatırılacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İstanbul'da Hakim Ziyech zirvesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2024 10:49
Hazırlık kampında yıldızlaşan ancak sakatlık sorunları yüzünden yeniden gözden düşen Hakim Ziyech'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Başta Suudi Arabistan, Katar ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden talipleri olan Ziyech'in durumuyla ilgili önümüzdeki hafta toplantı yapılacağı ortaya çıktı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Sarı-Kırmızılı yönetimle çok yakın ilişkileri olan ve yıldız futbolcunun da menajerliğini yapan George Gardi'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bu zirvede hem Hakim Ziyech'le ilgilenen kulüpler hem de takım içindeki durumu masaya yatırılacak. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery