İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika Düzce, Zonguldak, Bolu'da deprem mi oldu? 16 Mart

Kandilli ve AFAD son depremler listesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ili vuran depremin ardından gündemdeki yerini koruyor. 6 Mart günü Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Erzurum peş peşe artçı depremlerle sallandı. 7 Mart Salı gününün ilk saatlerinde Hatay Yeşilpınar'da 4,0 büyüklüğünde deprem oldu. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" araştırmalarında bulundu. İşte, 7 Mart 2023 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...İSTANBUL DEPREM! Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Mart
Deprem Türkiye saati ile 13.55'te yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD depremin merkez üssü olarak Bolu-Merkez'i işaret etti.
İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş da sarsıntıyı hissetti.
Deprem pek çok yerde hissedildi. Deprem Düzce, Zonguldak, Bolu'da hissedildi.
AYRINTILAR GELİYOR.... BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!
AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 10.000'in üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı. HATAY 4,0'LA SALLANDI
7 Mart Salı günü saat 01:14'te Hatay Yeşilpınar merkezli 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 7 MART
Saat 01:14'te Hatay Yeşilpınar 4,0 ile sallandı.
Saat 08:38'de Gaziantep Islahiye 3,2,
Saat 09:44'te Malatya Doğanyol'da 3,2 ve
Saat 10:40'da Malatya 3,6 büüyklüğündeki depremle sallandı.
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