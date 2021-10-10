İstanbul'da çok öfkeli biri: Lewis Hamilton

TAKIMIYLA KONUŞMADI

Lewis Hamilton, yarış sırasında tartıştıkları pit kararı nedeniyle damalı bayrak sonrası takım çağrılarına yanıt vermedi.



Bono: "Üzgünüz Lewis. Yarıştan sonra pit kararını konuşuruz."



Lewis Hamilton: ..... pic.twitter.com/W8VTo3g0kW



— Sporx (@sporx) October 10, 2021

"ÇOK DEĞERLİ PUANLAR KAYBETTİM"

Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton'ın pite girmeme isteğine karşın takımın pit için zorlaması sonrası yarış esnasında takım radyosu üzerinden tartışma yaşandı.Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi Bono, pite girmelerinin mecburiyet olduğunu söyledi. Pite girmeden önce, pite giren Sergio Perez'den sadece 0.1 saniye daha yavaş olan Hamilton 3. sıradaydı. Hamilton'ın pite girmeden bitirmesi durumunda podyuma çıkması da olasıydı ancak yarışı 5. sırada bitirdi.Yarış sırasında pite girdikten sonra takımın bu kararına karşı çok öfkeli olduğu belli olan ve bunu takım radyosundan sık sık ileten Hamilton, yarıştan sonra da takımıyla konuşmadı.Daha sonra flaş röportajda konışan Hamilton, "Pite girmeden bitirmek verilmesi zor bir karar değildi. Olan oldu! Çok değerli puanlar kaybettim. Bundan da ders çıkaracağız." dedi.