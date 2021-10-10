İstanbul'da çok öfkeli biri: Lewis Hamilton

Türkiye GP sırasında pite girmek istemeyen ancak takımının ısrarları sonrası pite girip 2 sıra kaybeden Lewis Hamilton, öfkesini yarış sonunda da bastıramadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İstanbul'da çok öfkeli biri: Lewis Hamilton
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10 Ekim 2021 17:36
Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton'ın pite girmeme isteğine karşın takımın pit için zorlaması sonrası yarış esnasında takım radyosu üzerinden tartışma yaşandı.

Lewis Hamilton'ın yarış mühendisi Bono, pite girmelerinin mecburiyet olduğunu söyledi. Pite girmeden önce, pite giren Sergio Perez'den sadece 0.1 saniye daha yavaş olan Hamilton 3. sıradaydı. Hamilton'ın pite girmeden bitirmesi durumunda podyuma çıkması da olasıydı ancak yarışı 5. sırada bitirdi.

TAKIMIYLA KONUŞMADI

Yarış sırasında pite girdikten sonra takımın bu kararına karşı çok öfkeli olduğu belli olan ve bunu takım radyosundan sık sık ileten Hamilton, yarıştan sonra da takımıyla konuşmadı.

"ÇOK DEĞERLİ PUANLAR KAYBETTİM"

Daha sonra flaş röportajda konışan Hamilton, "Pite girmeden bitirmek verilmesi zor bir karar değildi. Olan oldu! Çok değerli puanlar kaybettim. Bundan da ders çıkaracağız." dedi.


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