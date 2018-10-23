  •  
    İşte Schalke'nin kafilesi! Bir KAYIP daha verdiler
  •  
    Sol bek arayan Fener'in 10 yılını kurtaracak isim
  •  
    Ve Terim kararını verdi! Schalke 04 maçının 11'i
  •  
    Barış Alıcı'nın gerçeğini açıkladı! "Kaybederiz..."
  •  
    Belhanda'dan "İLGİNÇ" istatistik! Geride kaldı...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Spirou Basket

İstanbul Büyükşehir Belediyespor erkek basketbol takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarın Belçika'nın Spirou Basket ekibi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Spirou Basket
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2018 13:01
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Belçika temsilcisi Spirou Basket'i konuk edecek.

Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk maçında Hollanda ekibi Donar'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için