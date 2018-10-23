İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un konuğu Spirou Basket

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Belçika temsilcisi Spirou Basket'i konuk edecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk maçında Hollanda ekibi Donar'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.
Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ilk maçında Hollanda ekibi Donar'a deplasmanda 90-81 mağlup olmuştu.