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İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a ABD'li oyun kurucu

Turuncu-lacivertli basketbol takımı, Tu Holloway'i transfer etti.

Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a ABD'li oyun kurucu
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28 Temmuz 2018 13:46
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Tu Holloway'i kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1,83 metre boyundaki oyun kurucu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Holloway, geçen sezon İsrail ekibi Hapoel Holon ile ligde çıktığı 28 maçta 15,6 sayı, 2,5 ribaunt ve 3,8 asistlik performans sergiledi.

Turuncu-lacivertli kulübün basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin, başantrenör Hakan Yavuz'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Holloway bu doğrultuda kulübümüze hayırlı olsun. Takımımıza katkı yapacak iyi bir oyun kurucu ile anlaştık. En kısa sürede transferi bitirip iyi bir hazırlık dönemi geçirerek sezona hazır hale gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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