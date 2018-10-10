İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda mağlup

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB), deplasmanda İsveç'in Lulea takımına 78-73 yenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Lulea kentindeki Lulea Energi Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 22-20 geride kapatan konuk takım, soyunma odasına da 38-33 geride gitti.
Rakibini 11 sayıda tuttuğu üçüncü periyodu 53-49 üstün tamamlayan İBB, son periyotta geriye düştü ve salondan 78-73 mağlup ayrıldı.
İlk maçı 87-50 kazanan İBB, tur atlayarak grup aşamasına kalma hakkını elde etti.
İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Spirou Basket (Belçika) ve Donar Groningen'le (Hollanda) mücadele edecek.
Lulea kentindeki Lulea Energi Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 22-20 geride kapatan konuk takım, soyunma odasına da 38-33 geride gitti.
Rakibini 11 sayıda tuttuğu üçüncü periyodu 53-49 üstün tamamlayan İBB, son periyotta geriye düştü ve salondan 78-73 mağlup ayrıldı.
İlk maçı 87-50 kazanan İBB, tur atlayarak grup aşamasına kalma hakkını elde etti.
İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Spirou Basket (Belçika) ve Donar Groningen'le (Hollanda) mücadele edecek.