İstanbul BBSK Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

İstanbul BBSK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. İstanbul BBSK-Trabzonspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

06 Ekim 2018 03:47
İstanbul BBSK Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?
İstanbul BBSK-Trabzonspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ilk haftasında İstanbul BBSK-Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL BBSK-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin ilk haftasında oynanacak İstanbul BBSK-Trabzonspor maçı naklen yayınlanacak.

6 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'den oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul BBSK-Trabzonspor maçı 6 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

İSTANBUL BBSK-TRABZONSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonu 5 Ekim Cuma günü başlayacak.

Ligde ilk haftanın açılış maçı, Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor arasında yapılacak.

Şampiyonluk oranları;

-1.20 Fenerbahçe
-4.75 Anadolu Efes
-11.00 Darüşşafaka
-16.00 Galatasaray
-18.00 Beşiktaş
-18.00 Tofaş
-18.00 Banvit
-70.00 Bahçeşehir
-70.00 Türk Telekom
-100.00 Karşıyaka

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İşte ilk haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 1. haftanın programı şöyle:

5 Ekim Cuma:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor (Ayhan Şahenk Spor Salonu)

6 Ekim Cumartesi:

13.00 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Volkswagen Arena)

15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.30 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (Ülker Spor ve Etkinlik)

7 Ekim Pazar:

13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Sakarya)

15.15 Galatasaray-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

17.30 Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)

Bu arada, TBF, ligin ilk hafta programında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor maçının cumartesi günü yapılacağını duyurmuş ancak Trabzon ekibi ligden çekildiğini açıklamıştı.

 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu maçları, 14 spor salonunda yapılacak. 

Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe'nin hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 10 bin 500 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.  

En az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda

Yeni sezonda en az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak salon bin 300 seyirci kapasiteli.  

Salonlar ve kapasiteleri

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:
                 Takımlar                  Salon Kapasite
Anadolu Efes, Galatasaray Sinan Erdem  16500 
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik  15000
Türk Telekom Ankara  10500
TOFAŞ TOFAŞ   7500
Gaziantep Basketbol Karataş Şahinbey   6500
Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka   5000
Darüşşafaka Volkswagen Arena   5000
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor Sakarya   5000
Beşiktaş Sompo Japan BJK Akatlar   3500
Bahçeşehir Koleji  Ayhan Şahenk   3500
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge   3250
Banvit Banvit Kara Ali Acar   3000
Afyon Belediyespor Prof. Dr. Veysel Eroğlu   3000
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Cebeci   1300

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