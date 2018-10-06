İstanbul BBSK Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

İstanbul BBSK-Trabzonspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin ilk haftasında İstanbul BBSK-Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
. Ligin ilk haftasında oynanacak İstanbul BBSK-Trabzonspor maçı naklen yayınlanacak.
6 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'den oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak
İstanbul BBSK-Trabzonspor maçı 6 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonu 5 Ekim Cuma günü başlayacak.
Ligde ilk haftanın açılış maçı, Bahçeşehir Koleji ile Afyon Belediyespor arasında yapılacak.Şampiyonluk oranları;
-1.20 Fenerbahçe
-4.75 Anadolu Efes
-11.00 Darüşşafaka
-16.00 Galatasaray
-18.00 Beşiktaş
-18.00 Tofaş
-18.00 Banvit
-70.00 Bahçeşehir
-70.00 Türk Telekom
-100.00 Karşıyaka
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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 1. haftanın programı şöyle:
5 Ekim Cuma:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor (Ayhan Şahenk Spor Salonu)
6 Ekim Cumartesi:
13.00 Darüşşafaka Tekfen-Gaziantep Basketbol (Volkswagen Arena)
15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Ekim Pazar:
13.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Sakarya)
15.15 Galatasaray-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
17.30 Banvit-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
Bu arada, TBF, ligin ilk hafta programında İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor maçının cumartesi günü yapılacağını duyurmuş ancak Trabzon ekibi ligden çekildiğini açıklamıştı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu maçları, 14 spor salonunda yapılacak.
Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.
Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.
Anadolu Efes ile Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada
Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe'nin hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.
Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 10 bin 500 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor. En az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda
Yeni sezonda en az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak salon bin 300 seyirci kapasiteli.
Salonlar ve kapasiteleri
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:
| Takımlar
| Salon
|Kapasite
|Anadolu Efes, Galatasaray
|Sinan Erdem
| 16500
|Fenerbahçe
|Ülker Spor ve Etkinlik
| 15000
|Türk Telekom
|Ankara
| 10500
|TOFAŞ
|TOFAŞ
| 7500
|Gaziantep Basketbol
|Karataş Şahinbey
| 6500
|Pınar Karşıyaka
|Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
| 5000
|Darüşşafaka
|Volkswagen Arena
| 5000
|Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor
|Sakarya
| 5000
|Beşiktaş Sompo Japan
|BJK Akatlar
| 3500
|Bahçeşehir Koleji
| Ayhan Şahenk
| 3500
|Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
|Gazanfer Bilge
| 3250
|Banvit
|Banvit Kara Ali Acar
| 3000
|Afyon Belediyespor
|Prof. Dr. Veysel Eroğlu
| 3000
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|Cebeci
| 1300