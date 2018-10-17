İstanbul BBSK, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 1. tur rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Finlandiya temsilcisi Ford Store Levoranta'yı 3-1 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı da 3-2 kazanan İstanbul ekibi, 2. tura yükseldi.
İlk sette Finlandiya ekibi molaları 8-7 ve 16-15 önde geçmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Burak Baturalp Güngör ve Gökhan Gökgöz'ün sayılarıyla etkili oldu ve seti 25-23 kazandı.
İkinci setin ilk teknik molasına Ford Store Levoranta 8-5 önde girerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci teknik molayı 16-15 üstünlükle noktaladı. Seti de 25-19 önde bitiren İstanbul ekibi, skoru 2-0 yaptı.
Üçüncü sette Finlandiya takımı ilk teknik molaya 8-4 önde, ikinci teknik molaya ise 16-15 geride girdi. Üstünlüğünü sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, basit hatalar sonrasında geriye düştü ve Ford Store Levoranta bu seti 25-23 kazandı.
Dördüncü sette Metin Toy'un sayılarıyla molaları 8-7 ve 16-10 önde tamamlayan İstanbul ekibi, seti 25-18 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, CEV Şampiyonlar Ligi 2. turunda Macaristan takımı VRCK Kazincbarcika ile Yunan ekibi PAOK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
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Deplasmandaki ilk maçı da 3-2 kazanan İstanbul ekibi, 2. tura yükseldi.
İlk sette Finlandiya ekibi molaları 8-7 ve 16-15 önde geçmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Burak Baturalp Güngör ve Gökhan Gökgöz'ün sayılarıyla etkili oldu ve seti 25-23 kazandı.
İkinci setin ilk teknik molasına Ford Store Levoranta 8-5 önde girerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci teknik molayı 16-15 üstünlükle noktaladı. Seti de 25-19 önde bitiren İstanbul ekibi, skoru 2-0 yaptı.
Üçüncü sette Finlandiya takımı ilk teknik molaya 8-4 önde, ikinci teknik molaya ise 16-15 geride girdi. Üstünlüğünü sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, basit hatalar sonrasında geriye düştü ve Ford Store Levoranta bu seti 25-23 kazandı.
Dördüncü sette Metin Toy'un sayılarıyla molaları 8-7 ve 16-10 önde tamamlayan İstanbul ekibi, seti 25-18 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, CEV Şampiyonlar Ligi 2. turunda Macaristan takımı VRCK Kazincbarcika ile Yunan ekibi PAOK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın