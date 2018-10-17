İstanbul BBSK, Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 1. tur rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Finlandiya temsilcisi Ford Store Levoranta'yı 3-1 yendi.Deplasmandaki ilk maçı da 3-2 kazanan İstanbul ekibi, 2. tura yükseldi.İlk sette Finlandiya ekibi molaları 8-7 ve 16-15 önde geçmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Burak Baturalp Güngör ve Gökhan Gökgöz'ün sayılarıyla etkili oldu ve seti 25-23 kazandı.İkinci setin ilk teknik molasına Ford Store Levoranta 8-5 önde girerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci teknik molayı 16-15 üstünlükle noktaladı. Seti de 25-19 önde bitiren İstanbul ekibi, skoru 2-0 yaptı.Üçüncü sette Finlandiya takımı ilk teknik molaya 8-4 önde, ikinci teknik molaya ise 16-15 geride girdi. Üstünlüğünü sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, basit hatalar sonrasında geriye düştü ve Ford Store Levoranta bu seti 25-23 kazandı.Dördüncü sette Metin Toy'un sayılarıyla molaları 8-7 ve 16-10 önde tamamlayan İstanbul ekibi, seti 25-18 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor, CEV Şampiyonlar Ligi 2. turunda Macaristan takımı VRCK Kazincbarcika ile Yunan ekibi PAOK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.