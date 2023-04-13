İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023 - Bursa, Ankara, İzmir baraj doluluk oranları ne kadar?

Alibeyköy yüzde 15.36





yüzde 15.36 Büyükçekmece yüzde 30.77





yüzde 30.77 Darlık yüzde 55.69





yüzde 55.69 Elmalı yüzde 40.22





yüzde 40.22 Istrancalar yüzde 26.08





yüzde 26.08 Kazandere yüzde 11.65







yüzde 11.65 Ömerli yüzde 65.33





yüzde 65.33 Pabuçdere yüzde 10.24





yüzde 10.24 Sazlıdere yüzde 32.13





yüzde 32.13 Terkos yüzde 33.17 GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU





Barajların Toplam Hacmi (m3): 1.585.393.000 Tarih: 10.04.2022 10.04.2023 Barajlarımızdaki Su Miktarı 568.144.000 m3 547.737.000 m3 İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 1.191.000 m3 1.207.000 m3 - Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : 667.000 m3 - Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : 86.000 m3 - Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : 454.000 m3 Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 54.258 m3 43.870 m3 Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı 26.900 m3 27.500 m3 Şehre Verilen Toplam Su Miktarı 1.314.278 m3 1.317.700 m3 Barajlara Gelen Su Miktarı 12.215.061 m3 5.376.946 m3 Toplam Doluluk Yüzdesi 35.86 % 34,55 % Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 376.727.000 m3 358.780.000 m3 Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: 25,69 %

BARAJ ADI Tahtalı Barajı Balçova Barajı Gördes Barajı Ürkmez Barajı Güzelhisar Barajı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Son Güncelleme Tarihi 11.04.2023 11.04.2023 11.04.2023 11.04.2023 11.04.2023 11.04.2023 Son Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 52,10 133,78 216,80 38,65 100,17 17,10 Toplam su hacmi (m³) 138.725.000 4.070.000 53.200.000 4.326.000 119.076.000 9.710.000 Kullanılabilir su hacmi (m³) 119.125.000 3.933.000 37.700.000 3.951.000 107.116.000 9.210.000 Aktif Doluluk Oranı (%) 41,50 51,60 7,96 47,89 74,70 57,56 Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu Göl su yükseltisi (m) 57,27 141,30 213,14 45,55 103,33 19,28 Toplam su hacmi (m³) 216.513.000 6.149.000 39.890.000 7.919.000 135.113.000 15.128.000 Kullanılabilir su hacmi (m³) 196.913.000 6.012.000 24.390.000 7.544.000 123.153.000 14.628.000 Aktif Doluluk Oranı (%) 68,60 78,88 4,90 91,44 85,89 91,43 Minimum Göl su yükseltisi (m) 31,00 101,00 205,50 23,00 63,00 11,20 Göl Hacmi (m³) 19.600.000 137.000 18.600.000 375.000 11.960.000 500.000 Maksimum Göl su yükseltisi (m) 60,50 146,00 268,20 46,63 107,00 19,80 Göl Hacmi (m³) 306.650.000 7.759.000 453.380.000 8.625.000 155.350.000 16.500.000 Kullanılabilir göl su hacmi (m³) 287.050.000 7.622.000 434.780.000 8.250.000 143.390.000 16.000.000

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023 - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 11 Nisan Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.İşte, şehre su sağlayan 10 barajın doluluk oranıDoluluk oranı en yüksek olan baraj %65.33 ile Ömerli, en düşük olan barajın ise %10.24 ile Pabuçdere oluyor. Pabuçderee'yi yüzde 11.65 ile Kazandere takip ediyor.