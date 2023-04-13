İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023 - Bursa, Ankara, İzmir baraj doluluk oranları ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 NİSAN 2023 - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 11 Nisan Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ İSTANBUL 13 NİSAN 2023
İşte, şehre su sağlayan 10 barajın doluluk oranı
Doluluk oranı en yüksek olan baraj %65.33 ile Ömerli, en düşük olan barajın ise %10.24 ile Pabuçdere oluyor. Pabuçderee'yi yüzde 11.65 ile Kazandere takip ediyor.
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI ASKİ 11 NİSAN 2023
- Alibeyköy yüzde 15.36
- Büyükçekmece yüzde 30.77
- Darlık yüzde 55.69
- Elmalı yüzde 40.22
- Istrancalar yüzde 26.08
- Kazandere yüzde 11.65
- Ömerli yüzde 65.33
- Pabuçdere yüzde 10.24
- Sazlıdere yüzde 32.13
- Terkos yüzde 33.17
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI İZSU 11 NİSAN 2023
|Barajların Toplam Hacmi (m3):
|1.585.393.000
|Tarih:
|10.04.2022
|10.04.2023
|Barajlarımızdaki Su Miktarı
|568.144.000 m3
|547.737.000 m3
|İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı
|1.191.000 m3
|1.207.000 m3
|- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı :
|
|667.000 m3
|- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı :
|
|86.000 m3
|- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı :
|
|454.000 m3
|Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı
|54.258 m3
|43.870 m3
|Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı
|26.900 m3
|27.500 m3
|Şehre Verilen Toplam Su Miktarı
|1.314.278 m3
|1.317.700 m3
|Barajlara Gelen Su Miktarı
|12.215.061 m3
|5.376.946 m3
|Toplam Doluluk Yüzdesi
|35.86 %
|34,55 %
|Aktif Kullanılabilir Su Miktarı:
|376.727.000 m3
|358.780.000 m3
|Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi:
|
|25,69 %
|BARAJ ADI
|Tahtalı Barajı
|Balçova Barajı
|Gördes Barajı
|Ürkmez Barajı
|Güzelhisar Barajı
|Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı
|Son Güncelleme Tarihi
|11.04.2023
|11.04.2023
|11.04.2023
|11.04.2023
|11.04.2023
|11.04.2023
|Son Su Durumu
|Göl su yükseltisi (m)
|52,10
|133,78
|216,80
|38,65
|100,17
|17,10
|Toplam su hacmi (m³)
|138.725.000
|4.070.000
|53.200.000
|4.326.000
|119.076.000
|9.710.000
| Kullanılabilir su hacmi (m³)
|119.125.000
|3.933.000
|37.700.000
|3.951.000
|107.116.000
|9.210.000
| Aktif Doluluk Oranı (%)
|41,50
|51,60
|7,96
|47,89
|74,70
|57,56
|Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu
|Göl su yükseltisi (m)
|57,27
|141,30
|213,14
|45,55
|103,33
|19,28
|Toplam su hacmi (m³)
|216.513.000
|6.149.000
|39.890.000
|7.919.000
|135.113.000
|15.128.000
| Kullanılabilir su hacmi (m³)
|196.913.000
|6.012.000
|24.390.000
|7.544.000
|123.153.000
|14.628.000
| Aktif Doluluk Oranı (%)
|68,60
|78,88
|4,90
|91,44
|85,89
|91,43
|Minimum
|Göl su yükseltisi (m)
| 31,00
| 101,00
| 205,50
| 23,00
| 63,00
| 11,20
|Göl Hacmi (m³)
| 19.600.000
| 137.000
| 18.600.000
| 375.000
| 11.960.000
| 500.000
|Maksimum
|Göl su yükseltisi (m)
| 60,50
| 146,00
| 268,20
| 46,63
| 107,00
| 19,80
|Göl Hacmi (m³)
| 306.650.000
| 7.759.000
| 453.380.000
| 8.625.000
| 155.350.000
| 16.500.000
| Kullanılabilir göl su hacmi (m³)
| 287.050.000
| 7.622.000
| 434.780.000
| 8.250.000
| 143.390.000
| 16.000.000
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