İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2024 kar yağışı ne zaman?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sıcak günler yerini soğuk havalara bıraktı. Sonbahar aylarının son zamanlarında bu sene kar yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024'te İstanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları gündeme gelirken hava sıcaklıklarının İstanbul'da da ciddi oranda düşeceği beliritliyor. Peki İstanbul'a Ekim'de kar yağacak mı?Vali Gül, "İstanbul'a ya bir ay erken ya bir ay geç mutlaka kar yağacak. Bu nedenle karla mücadelede alt yapı hizmetlerimizi şimdiden planlamamız lazım" dedi.Bu kapsamda "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusu gündeme geldi.Vali Gül, kar yağışının ne zaman ve ne kadar olacağının belli olmadığını, ancak Kasım ayına girildiği için kar yağışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.Ayrıca, "Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var" ifadelerini kullandı.Ayrıca, okullar ve kamu kurumlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının da önceden planlanması gerektiğini ekledi.İstanbul'a yılın ilk kar yağışı genelde Ocak ayında görülüyor. Ancak yoğun kar yağışları ise Şubat ve Mart aylarında görülüyor.Ekim ayında İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor ancak kar yağışı beklenmiyor. Plan ve seyahat edecek olan vatandaşlarımız güncel hava durumu tahminlerine bakarak hareket etmesi öneriliyor.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi kuzey bölgelere ve Doğu Anadolu'ya yağış geliyor sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Pazartesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışı geliyor." dedi.