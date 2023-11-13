Haber Tarihi: 13 Kasım 2023 16:00 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 16:00

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2024 kar yağışı ne zaman?

El Nino hava akımının etkisine dikkat çeken meteoroloji uzmanları, Türkiye'de kış aylarının bol kar yağışlı geçmesini beklediklerini söyledi. İstanbul Valiliği'nden son dakika İstanbul'a kar açıklaması geldi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2024 kar yağışı ne zaman?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2024 kar yağışı ne zaman?
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Sıcak günler yerini soğuk havalara bıraktı. Sonbahar aylarının son zamanlarında bu sene kar yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında kış aylarının yaklaşmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2024'te İstanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları gündeme gelirken hava sıcaklıklarının İstanbul'da da ciddi oranda düşeceği beliritliyor. Peki İstanbul'a Ekim'de kar yağacak mı?
2024 İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?


Vali Gül, "İstanbul'a ya bir ay erken ya bir ay geç mutlaka kar yağacak. Bu nedenle karla mücadelede alt yapı hizmetlerimizi şimdiden planlamamız lazım" dedi.

Bu kapsamda "İstanbul'a ne zaman kar yağacak" sorusu gündeme geldi.

Kasım'ı işaret etti

Vali Gül, kar yağışının ne zaman ve ne kadar olacağının belli olmadığını, ancak Kasım ayına girildiği için kar yağışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ayrıca, "Kar yağdığında İstanbul'un 3 aşağı 5 yukarı neyle karşılaşacağı belli. O açıdan da karla mücadele anlamında araçlarla ilgili, altyapı hizmetleriyle ilgili çalışmaları şimdiden planlamamızda fayda var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, okullar ve kamu kurumlarında çalışan engelli ve hastalığı olan kişilerin durumlarının da önceden planlanması gerektiğini ekledi.


2024 İSTANBUL'A OCAK'TA KAR YAĞAR MI?

İstanbul'a yılın ilk kar yağışı genelde Ocak ayında görülüyor. Ancak yoğun kar yağışları ise Şubat ve Mart aylarında görülüyor.

 2023 EKİM'DE iSTANBUL'A KAR YAĞACAM MI?

Ekim ayında İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor ancak kar yağışı beklenmiyor. Plan ve seyahat edecek olan vatandaşlarımız güncel hava durumu tahminlerine bakarak hareket etmesi öneriliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ DOĞU BÖLGESİNDE KAR GÖRÜLEBİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi kuzey bölgelere ve Doğu Anadolu'ya yağış geliyor sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Pazartesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışı geliyor." dedi.
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