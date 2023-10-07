İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2023 kar yağışı ne zaman?

Balkanlar üzerinden ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Türkiye'nin daha da soğuması bekleniyor. İstanbul'da ise yışlın ilk karı bekleniyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt iç kesimlerde mevsimin ilk karının düşmesinin olası olduğundan bahsetti. 2023 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları gündeme gelirken hava sıcaklıklarının İstanbul'da da ciddi oranda düşeceği beliritliyor. Peki İstanbul'a Ekim'de kar yağacak mı?İstanbul'a yeni kar yağışı için 2024 yılını beklemek gerekebilir. Çünkü İstanbul'a kar yağışları yeni yıldan sonra görülüyor. Geçttiğimiz sene 14 Ocak'ta İstanbul'a yılın ilk karı düşmüştü. 2023-2024 yılında da İstanbul'a benzer aralıkta kar yağışı bekleniyor. Uzmanlara göre bu sene İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor.İstanbul'a yılın ilk kar yağışı genelde Ocak ayında görülüyor. Ancak yoğun kar yağışları ise Şubat ve Mart aylarında görülüyor.Ekim ayında İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor ancak kar yağışı beklenmiyor. Plan ve seyahat edecek olan vatandaşlarımız güncel hava durumu tahminlerine bakarak hareket etmesi öneriliyor.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi kuzey bölgelere ve Doğu Anadolu'ya yağış geliyor sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Pazartesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışı geliyor." dedi.