Haber Tarihi: 07 Ekim 2023 17:22 - Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 17:22

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2023 kar yağışı ne zaman?

El Nino hava akımının etkisine dikkat çeken meteoroloji uzmanları, Türkiye'de kış aylarının bol kar yağışlı geçmesini beklediklerini söyledi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2023 kar yağışı ne zaman?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2023 kar yağışı ne zaman?
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Balkanlar üzerinden ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Türkiye'nin daha da soğuması bekleniyor. İstanbul'da ise yışlın ilk karı bekleniyor. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt iç kesimlerde mevsimin ilk karının düşmesinin olası olduğundan bahsetti. 2023 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları gündeme gelirken hava sıcaklıklarının İstanbul'da da ciddi oranda düşeceği beliritliyor. Peki İstanbul'a Ekim'de kar yağacak mı?
2023 İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a yeni kar yağışı için 2024 yılını beklemek gerekebilir. Çünkü İstanbul'a kar yağışları yeni yıldan sonra görülüyor. Geçttiğimiz sene 14 Ocak'ta İstanbul'a yılın ilk karı düşmüştü. 2023-2024 yılında da İstanbul'a benzer aralıkta kar yağışı bekleniyor. Uzmanlara göre bu sene İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

2024 İSTANBUL'A OCAK'TA KAR YAĞAR MI?

İstanbul'a yılın ilk kar yağışı genelde Ocak ayında görülüyor. Ancak yoğun kar yağışları ise Şubat ve Mart aylarında görülüyor.

 2023 EKİM'DE iSTANBUL'A KAR YAĞACAM MI?

Ekim ayında İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor ancak kar yağışı beklenmiyor. Plan ve seyahat edecek olan vatandaşlarımız güncel hava durumu tahminlerine bakarak hareket etmesi öneriliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ DOĞU BÖLGESİNDE KAR GÖRÜLEBİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi kuzey bölgelere ve Doğu Anadolu'ya yağış geliyor sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Pazartesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışı geliyor." dedi.

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