İşsizlik maaşı ne kadar oldu? AGİ ücretleri ne kadar oldu?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Yeni asgari ücretle birlikte bir çok kalemde ücretler de değişti.



Asgari ücretle birlikte değişen zam gelen kalemler:



Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.



İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.



İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.



Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.



Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.



Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.



ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR?



Bakan Selçuk tüm tarafların istekleri ve mevcut koşulları göz önüne olarak yapılan değerlendirme sonucu 2021 yılında asgari ücret 2 bin 825 TL olarak açıklandı.



AGİ 2021 NE KADAR OLDU? İŞTE AGİ ÜCRETLERİ



Asgari geçim indirimi bir çalışanın evli, bekar, çocuklu olmasına göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre yapılan yeni zamla birlikte 2021 yılının AGİ tutarları şöyle…

Bekar 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL



Evli eşi çalışan 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL



ASGARİ ÜCRET NEREDEN NEREYE GELDİ



2020 ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 324 LİRA

2019 ASGARİ ÜCRET: 2 bin 20 TL

2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL

2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL

2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL

2015 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013 ASGARİ ÜCRET: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL



