İşsizlik maaşı 2019'da ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler, nereye başvurulur?

İşsizlik maaşı hakkında tüm merak edilenlerin yanıtlarını sizler için derledik. 2019 yılına girilmesiyle birlikte asgari ücrette değişiklik yapıldı. Asgari ücretin değişmesi beraberinde en yüksek ve en düşük işsizlik maaşlarında da değişikliğe sebep oldu. İşte tüm detaylar için buraya...Hali hazırda 805 TL olan en düşük işsizlik maaşı 2019 yılında 1015 TL'ye yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611 TL'den 2 bin 30 TL'ye çıkacak. İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak gerekiyor. İşsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin % 40'ı baz alınarak işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'den geçti. Yasalaşan torba kanun ile İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı kaldırıldı.Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.Tüm çalışanlara her ay verilen Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) tutarı çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişiyor. AGİ tutarı halen 152,21 ile 258,76 lira arasında bulunuyor.Asgari ücret brüt 2 bin 20 TL olduğu için, AGİ 191,85 ile 326,15 lira aralığına yükseldi. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle net rakamlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak.AGİ'nin 2019 yılında zam sonrasında şöyle olması bekleniyor:Bekar 191,85 TLEvli eşi çalışmayan 230,22 TLEvli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TLEvli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TLEvli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TLEvli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TLEvli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TLEvli eşi çalışan 191,85 TLEvli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TLEvli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TLEvli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TLEvli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TLEvli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TLAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:Çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldü. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira oldu. Yüzde 26,05 artış oldu.Asgari geçim indirimi (AGİ) hesaplanırken medeni hal, çocuk sayısı ve eşin çalışma durumu etki eden faktörlerdir. AGİ hesaplamalarında hesaplama yapılacak yılın ilk altı aylık asgari ücret tutarının yıllık toplamına bakılır. Yıllık toplam asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi oranıyla çarpılır ve çıkan miktar gelir vergisi oranı (yüzde 15) ile çarpılır. Sonuç 12 aya bölünerek aylık asgari geçim indirimi miktarı bulunur.Asgari geçim indirimi hesaplamalarında çalışan için yüzde 50; çalışmayan eş için yüzde 10, birinci ve ikinci çocuklar için ayrı ayrı yüzde 7,5; üçüncü çocuk için yüzde 10 ve diğer çocuklar için ayrı ayrı yüzde 5 baz alınır. Tüm bu oranların toplamının yüzde 85'i geçmemesi gerekir.Herkes merakla asgari ücretin içinde AGİ var mı sorusunu soruyor. Bekar ve evli ve eşi çalışmayanların aldığı AGİ maaşların içinde. Fakat diğer şartları sağlayanlar ayrı AGİ alıyor.Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.