ISSF Havalı Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası başladı

2022 ISSF Havalı Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası, Mısır'da başladı.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'deki organizasyon 25 Ekim Salı gününe kadar sürecek.



Bugün resmi antrenmanların yapılacağı şampiyonada sporcular müsabakalara yarın çıkacak.



2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren organizasyonda Türkiye'yi Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Tavşan, Ömer Akgün, Mert Nalbant ve Ahmet Bayrak temsil edecek.









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