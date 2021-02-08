Issam Chebake: 'Bu skoru hak etmedik'

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da futbolcular Issam Cheabake ve Wallace, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundular.



İyi oynamalarına rağmen yenildiklerini söyleyen Issam Cheabake, "Çok iyi oynadık, bu skoru hak etmedik. Önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gol atmada sıkıntılar yaşadık, bunun üzerine çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Wallace ise, "İyi oynadığımızı düşünüyorum ancak biraz da futbol şansı gerekiyor. Zemin çok iyi olmasa da elimizden geleni yaptık ama kazanamadık." dedi.



