Issam Chebake: "Bu skoru hak etmedik"

Yeni Malatyaspor'un futbolcuları Issam Chebake ve Wallace, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Issam Chebake: 'Bu skoru hak etmedik'
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08 Şubat 2021 22:17
Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da futbolcular Issam Cheabake ve Wallace, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundular.

İyi oynamalarına rağmen yenildiklerini söyleyen Issam Cheabake, "Çok iyi oynadık, bu skoru hak etmedik. Önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gol atmada sıkıntılar yaşadık, bunun üzerine çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Wallace ise, "İyi oynadığımızı düşünüyorum ancak biraz da futbol şansı gerekiyor. Zemin çok iyi olmasa da elimizden geleni yaptık ama kazanamadık." dedi.



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